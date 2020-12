Corinthians confirma Cássio fora do jogo contra o Botafogo; Walter será o titular

O Corinthians confirmou nesta sexta-feira que o goleiro Cássio será mesmo desfalque na partida contra o Botafogo, no Engenhão, neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. Walter, como era esperado, será o titular, segundo o clube informou após o treino realizado neste dia de Natal.

Cássio sofreu uma forte pancada na cabeça na partida contra o Goiás na segunda-feira. Ele deixou o estádio na ambulância e passou a noite no hospital. Pelos protocolos de concussão, ele só poderá voltar a treinar na segunda-feira, uma semana após o susto sofrido na Neo Química Arena.

Com Cássio cumprindo repouso e longe dos gramados nesta sexta, Walter foi confirmado entre os titulares no treino realizado no CT Joaquim Grava. No local, o técnico Vagner Mancini comandou trabalho tático na penúltima atividade do treino antes da partida de domingo. O time ainda treina neste sábado, antes de viajar para o Rio de Janeiro, no mesmo dia.

Se não terá Cássio, Mancini terá o reforço do volante Cantillo, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. Ele deve ser titular neste domingo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na zaga, a baixa é de Bruno Méndez, suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo no jogo de segunda. Jemerson e Marllon disputam a vaga. Mancini pode levar a campo no domingo a seguinte formação: Walter; Fagner, Marllon (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo (Gustavo Silva); Ramiro, Cazares e Otero; Jô.