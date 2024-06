Corinthians cede empate a Atlético-GO em jogo com Yuri inspirado e expulsão

BRUNDO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Mesmo com Carlos Miguel e Yuri Alberto inspirados, o Corinthians não conseguiu deixar a turbulência política longe de Goiânia, cedeu o empate ao Atlético-GO fora de casa por 2 a 2 nos acréscimos e se complicou na tabela do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto marcou duas vezes, mas Cacá, contra, e Shaylon, igualaram o marcador.

Com o resultado, o time de António Oliveira chegou aos 6 pontos e até deixou, provisoriamente, a zona de rebaixamento -o alvinegro precisa, no entanto, de uma combinação de resultados para fechar a rodada longe da degola. Os goianos registram 5 pontos, na zona da degola do Brasileirão. .

O Corinthians volta a jogar no domingo (16) no clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena. Um dia antes, o Atlético-GO visita o Fluminense, também pelo Brasileiro.

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix Vinícius (Alejo Cruz) e Romão; Lucas Kal, Baralhas (Max) e Shaylon; Rhaldney (Danielzinho), Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Vagner Love). T.: Jair Ventura

CORINTHIANS

Carlos Miguel; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Moscardo) e Garro; Coronado (Caetano), Wesley (Giovane) e Yuri Alberto (Fausto Vera). T.: António Oliveira

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Celso Luiz da Silva

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Baralhas, Romão (ATG); Garro, Gustavo Henrique, António Oliveira, Carlos Miguel (COR)

Cartões vermelhos: Gustavo Henrique (COR)

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 14 min do 1° tempo e aos 16 min do 2° tempo; Cacá (gol contra) (ATG), aos 20 min do 2° tempo; Shaylon (ATG), aos 45 min do 2° tempo