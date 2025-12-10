Corinthians ativa ‘Modo Copa’, bate o Cruzeiro e coloca um pé na final da Copa do Brasil

São Paulo, 10 (AE) – O Corinthians quebrou um tabu de 11 anos e venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira, no Mineirão. Memphis Depay, ainda no primeiro tempo, fez o único gol da partida.

Os corintianos ativaram o ‘Modo Copa’, com um futebol mais propositivo do que o apresentado nas últimas rodadas do Brasileirão. Mesmo com repertório limitado no ataque, o time competiu com o Cruzeiro e teve a felicidade de sair na frente na briga por uma vaga na final. O principal trunfo do Corinthians foi o jogo mental na segunda metade da etapa final, crucial para manter o placar favorável.

As equipes fazem jogo de volta, no domingo, na Neo Química Arena, às 18h (de Brasília). Na outra semifinal, o Vasco recebe o Fluminense, nesta quinta-feira. No domingo, as equipes fazem novo clássico, pela volta, às 20h30.

O Corinthians começou com pressão, mas abusava dos cruzamentos, sem propor outras jogadas. Ainda assim, Cássio foi exigido logo com cinco minutos, após desvio em escanteio cobrado por Memphis

Rapidamente, o Cruzeiro conseguiu equilibrar o volume de jogo. A equipe mostrou que os passes para Arroyo e Kaio Jorge, infiltrando entre a defesa corintiana, seriam as principais armas do time. Foi em pressão alta, porém, que Matheus Pereira colocou Hugo para trabalhar pela primeira vez na partida.

Quando o Cruzeiro acertou a marcação no campo ofensivo, o Corinthians teve grande dificuldade de voltar ao campo de ataque Era frequente a necessidade de recuar para Hugo Souza, que mais de uma vez desperdiçou a posse com um lançamento errado para a lateral.

O Corinthians conseguiu sair novamente, mas mostrava ter apenas cruzamentos como estratégia para atacar. Foi o suficiente. Em cruzamento de Carillo, Yuri Alberto encostou para Memphis cabecear fraco, mas completar de pé esquerdo para abrir o placar

Os dois times demonstraram competitividade alta, ainda que sem grande inspiração. O segundo tempo começou com mais intensidade do Cruzeiro, que corria atrás do prejuízo.

Defensores do Corinthians salvaram o time aos 15 minutos, com bela defesa de Hugo Souza e bloqueios dos zagueiros após série de finalizações. O Cruzeiro passava a incomodar cada vez mais, e Leonardo Jardim apostou na entrada do colombiano Sinisterra para bagunçar o adversário.

O Corinthians reagiu se fechando mais. A equipe catimbou, amarrando o jogo e atrasando reposições. Dorival lançou Garro para criar quando o time tinha a bola. O camisa 8 também atraía falta dos cruzeirenses.

As alterações deram vida ao Corinthians, que desestabilizou o Cruzeiro. O time da casa ficou apático e não conseguia ter volume diante do jogo mental dos corintianos.

Nos minutos finais, os cruzeirenses ensaiaram uma blitz no ataque. Não houve qualidade para criar chances claras, tampouco para finalizar quando elas surgiam. O hepta do Cruzeiro ficou mais distante, enquanto o tetra do Corinthians se torna mais provável.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 1 CORINTHIANS

CRUZEIRO – Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba (Jonathan Jesus) e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Sinisterra) e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); José Martínez (Charles), Maycon, Breno Bidon e Carillo (Vitinho); Memphis Depay (Rodrigo Garro) e Yuri Alberto (André). Técnico: Dorival Júnior.

GOL – Memphis Depay, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Romero (Cruzeiro); Memphis Depay, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon e André (Corinthians)

PÚBLICO – 59.052 presentes.

RENDA – R$ 6.376.848,02.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte.