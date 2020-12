Copa do Brasil: Com gol de Diego Souza, Grêmio bate São Paulo

PUBLICIDADE

Em um jogo muito disputado, o Grêmio derrotou o São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (23) em Porto Alegre, e conseguiu uma boa vantagem na busca por uma vaga para a final da Copa do Brasil.

As equipes fazem a partida de volta na próxima quarta-feira (30) no estádio do Morumbi, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Primeiro tempo brigado

O São Paulo começou mandando no confronto realizado em Porto Alegre. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz apostava na manutenção da posse de bola, e encontrava mais facilidades de criar oportunidades de marcar.

Mas a oportunidade mais clara na etapa acabou sendo do Tricolor, quando, aos 9 minutos, Pepê levanta bola na área e Victor Ferraz desvia para vencer o goleiro Tiago Volpi. Mas o gol é anulado por impedimento de Diego Souza.

Depois a temperatura da partida sobe muito, com jogadas duras de lado a lado, mas com pouco futebol, o que leva a igualdade até o intervalo.

Diego Souza decisivo

A etapa final começa com grande domínio do São Paulo, que avança as linhas e pressiona demais o Grêmio, que permanece recuado. Assim, o time paulista cria duas oportunidades claras de gol em jogadas trabalhadas. Primeiro, aos 5 minutos, Luciano dá passe em profundidade para Daniel Alves na direita. O camisa 10 avança em velocidade e cruza para o meio da área para Brenner, que, sozinho, perde chance clara.

Aos 11, é Luciano que perde boa chance. Após tabelar com vários companheiros de sua equipe, o camisa 11 recebe de Daniel Alves dentro da área, mas chuta muito alto.

Vendo sua equipe sendo dominada, o técnico Renato Gaúcho coloca em campo dois jogadores aos 16 minutos, o volante Lucas Silva e o atacante Ferreira.

E é o jovem atacante que muda a cara do jogo um minuto depois. Ferreira recebe na direita, se livra da marcação de Reinaldo e cruza para a área. Volpi tenta afastar, mas a bola fica viva na área. De costas, Diego Souza pula e dá uma meia-bicicleta para abrir o marcador.

Com a vantagem, o Grêmio melhora na partida, e tem nova chance clara em cobrança de falta de Jean Pyerre. Em batida da lateral da área, o camisa 10 cobra direto, tentando encobrir Tiago Volpi, mas a bola vai para fora por pouco.

O São Paulo continuou na pressão até o final do confronto, mas o Grêmio conseguiu se segurar e garantir o triunfo de 1 a 0.

