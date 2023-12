Copa Capital consagra Goiás como seu primeiro campeão

Time Esmeraldino garantiu o título nos pênaltis, após empate no tempo normal. Após contar com representantes tradicionais do futebol nacional, objetivo é dobrar a quantidade de participantes no próximo ano

Após 10 dias de intensas disputas, o Goiás conquistou a primeira Copa Capital de Sub-17 de Futebol. O time Esmeraldino venceu a decisão sobre o Náutico, por 4 x 3 nos pênaltis após o 3 x 3 no tempo normal, em jogo disputado na tarde deste domingo 10, no Estádio JK, no Paranoá. No tempo normal, gols da vitória foram marcados por Willie (2) e Morais, pelo Goiás. O Náutico descontou Genilson, Ricardo e Tourão. O herói das penalidades, porém, foi o goleiro Pedro, que defendeu duas cobranças e garantiu a taça para o clube goiano. "É muito importante para nós, pois seremos sempre lembrados como o primeiro time a vencer a competição. Além disso, muitos atletas vão se apresentar ao sub-20 para ir à Copa São Paulo (Copinha, em janeiro). E esse título é um incentivo extra pra todos nós", comenta o arqueiro. Durante a campanha, o Goiás venceu o Canaã (DF), perdeu para o próprio Náutico e venceu o Gama, na primeira fase. Na semifinal, despachou o favorito Botafogo (RJ), garantindo assim a vaga na decisão. "Essa competição nos ofereceu uma estrutura surpreendente, de hospedagens, locais de jogo e tudo mais. Certeza que, próximo ano, será ainda melhor e maior", finaliza o técnico esmeraldino Jayme Bruno. Ao longo da competição foram 15 jogos. "É importante ressaltar que não ocorreu qualquer intercorrência, seja pela variação climática dos últimos dias ou seja por logística. Não teria como o saldo ter sido mais positivo", destaca o organizador do torneio, Godofredo Gonçalves. "Foi uma grande vitrine para o futebol nacional, uma vez que recebemos observadores técnicos de equipes como Flamengo, Athletico e São Paulo, por exemplo", completa. Organizado pelo Capital CF, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Federação de Futebol do DF; o torneio pretende dobrar a quantidade de participantes na próxima edição. É importante salientar que todos os custos de hospedagem, locomoção e alimentação dos atletas, bem como as taxas do campeonato são pagas pela organização, cabendo ao clube, somente, o deslocamento para o Distrito Federal. Além das equipes citadas, participaram do torneio Capital (DF), Gama, Canaã (DF) e Atlético-GO.