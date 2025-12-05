Confira como ficou Brasil e demais seleções em sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) realizou a cerimônia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento esportivo ocorrerá nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Serão 48 seleções na disputa, o maior número da história do torneio, divididas em 12 chaves. Avançarão ao mata-mata 32 delas: as duas primeiras de cada grupo, mais as oito melhores entre as terceiras colocadas.

A definição do chaveamento ocorre no Kennedy Center, em Washington. A cerimônia conta com a presença de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país que receberá a maior parte dos jogos e a grande decisão.



Os grupos foram preenchidos da seguinte forma:

CONFIRA OS GRUPOS

Grupo A

– México

– África do Sul

– Coreia do Sul

-Repescagem Uefa 4



Grupo B

– Canadá

– Repescagem Uefa 1

– Qatar

– Suíça



Grupo C

– Brasil

– Marrocos

– Haiti

– Escócia



Grupo D

– Estados Unidos

– Paraguai

– Austrália

– Repescagem Uefa 3



Grupo E

– Alemanha

– Curaçao

– Costa Rica

– Equador



Grupo F

– Holanda

– Japão

– Repescagem Uefa 2

– Tunísia



Grupo G

– Bélgica

– Egito

– Irã

– Nova Zelândia



Grupo H

– Espanha

– Cabo Verde

– Arábia Saudita

– Uruguai



Grupo I

– França

– Senegal

– Repescagem Mundial 2

– Noruega



Grupo J

– Argentina

– Argélia

– Austria

– Jordânia



Grupo K

– Portugal

– Repescagem Mundial 1

– Uzbequistão

– Colômbia



Grupo L

– Inglaterra

– Croácia

-Gana

– Panamá