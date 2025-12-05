Menu
Torcida
Confira como ficou Brasil e demais seleções em sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026

Seleção brasileira caiu no Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia; torneio terá formato inédito com 48 equipes e será disputado nos EUA, México e Canadá

Redação Jornal de Brasília

05/12/2025 16h15

Foto: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) realizou a cerimônia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento esportivo ocorrerá nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Serão 48 seleções na disputa, o maior número da história do torneio, divididas em 12 chaves. Avançarão ao mata-mata 32 delas: as duas primeiras de cada grupo, mais as oito melhores entre as terceiras colocadas.

A definição do chaveamento ocorre no Kennedy Center, em Washington. A cerimônia conta com a presença de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país que receberá a maior parte dos jogos e a grande decisão.

Os grupos foram preenchidos da seguinte forma:

CONFIRA OS GRUPOS

Grupo A
– México
– África do Sul
– Coreia do Sul
-Repescagem Uefa 4


Grupo B
– Canadá
– Repescagem Uefa 1
– Qatar
– Suíça

Grupo C
– Brasil
– Marrocos
– Haiti
– Escócia


Grupo D
– Estados Unidos
– Paraguai
– Austrália
– Repescagem Uefa 3

Grupo E
– Alemanha
– Curaçao
– Costa Rica
– Equador

Grupo F
– Holanda
– Japão
– Repescagem Uefa 2
– Tunísia

Grupo G
– Bélgica
– Egito
– Irã
– Nova Zelândia

Grupo H
– Espanha
– Cabo Verde
– Arábia Saudita
– Uruguai

Grupo I
– França
– Senegal
– Repescagem Mundial 2
– Noruega

Grupo J
– Argentina
– Argélia
– Austria
– Jordânia

Grupo K
– Portugal
– Repescagem Mundial 1
– Uzbequistão
– Colômbia

Grupo L
– Inglaterra
– Croácia
-Gana
– Panamá

