Confira como ficou Brasil e demais seleções em sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) realizou a cerimônia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento esportivo ocorrerá nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Serão 48 seleções na disputa, o maior número da história do torneio, divididas em 12 chaves. Avançarão ao mata-mata 32 delas: as duas primeiras de cada grupo, mais as oito melhores entre as terceiras colocadas.
A definição do chaveamento ocorre no Kennedy Center, em Washington. A cerimônia conta com a presença de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país que receberá a maior parte dos jogos e a grande decisão.
Os grupos foram preenchidos da seguinte forma:
CONFIRA OS GRUPOS
Grupo A
– México
– África do Sul
– Coreia do Sul
-Repescagem Uefa 4
Grupo B
– Canadá
– Repescagem Uefa 1
– Qatar
– Suíça
Grupo C
– Brasil
– Marrocos
– Haiti
– Escócia
Grupo D
– Estados Unidos
– Paraguai
– Austrália
– Repescagem Uefa 3
Grupo E
– Alemanha
– Curaçao
– Costa Rica
– Equador
Grupo F
– Holanda
– Japão
– Repescagem Uefa 2
– Tunísia
Grupo G
– Bélgica
– Egito
– Irã
– Nova Zelândia
Grupo H
– Espanha
– Cabo Verde
– Arábia Saudita
– Uruguai
Grupo I
– França
– Senegal
– Repescagem Mundial 2
– Noruega
Grupo J
– Argentina
– Argélia
– Austria
– Jordânia
Grupo K
– Portugal
– Repescagem Mundial 1
– Uzbequistão
– Colômbia
Grupo L
– Inglaterra
– Croácia
-Gana
– Panamá