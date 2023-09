Como fica o Corinthians com Arthur Elias na seleção brasileira feminina

Arthur Elias assina contrato com a seleção pelos próximos quatro anos, visando não só os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, como também a Copa do Mundo feminina de 2027

ANDRÉ MARTINS E LUIZA SÁ

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Apesar de ter sido oficializado nesta sexta-feira (1º) no comando da seleção brasileira feminina, Arthur Elias não se despedirá do Corinthians imediatamente. O técnico conciliará as duas funções até o final da Libertadores feminina, no final de outubro.

A CBF e o Corinthians decidiram que Arthur Elias terminará as edições do Brasileirão e da Libertadores à frente da equipe feminina. O time lvinegro disputa neste sábado o jogo de volta da semifinal da competição nacional, contra o Santos (tendo a vantagem de ter vencido a ida por 3 a 0), e ainda vai disputar em outubro o torneio continental —cuja final está marcada para 21/10.

A permanência do treinador até o final do próximo mês foi uma condição imposta pelo clube para liberá-lo. O Corinthians é o atual campeão do Brasileiro feminino e venceu a Libertadores de 2021.

Ele vai acumular as duas funções até lá, mas deixará seu auxiliar, Rodrigo Iglesias, no comando do clube durante a Data Fifa de setembro, entre 18 e 26. A CBF, com a chancela do novo treinador, abriu mão de realizar amistosos e aproveitará o período para iniciar a implementação da nova filosofia.

O auxiliar é um dos quatro profissionais do clube que se juntarão a Arthur Elias na seleção após a transição. O preparador físico Marcelo Rossetti, o treinador de goleiras Edson Júnior e a nutricionista Tiemi Saito também foram anunciados para o novo ciclo, que contempla os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e a próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027.

O Corinthians chegou a sondar Jonas Urias, ex-técnico da seleção feminina sub-20, para assumir o cargo que ficará vago. Com a saída confirmada de Arthur Elias, o clube deve intensificar a procura para definir o sucessor.