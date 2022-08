Com vantagem, São Paulo visita o América-MG valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil

Quem se classificar para a semifinal pega o Flamengo, que venceu o Athletico Paranaense por 1×0 na noite de ontem

Valendo a última vaga na semifinal da Copa do Brasil, São Paulo visita o América-MG na noite de hoje, às 21h, no Independência. No jogo de ida, melhor para o tricolor paulista, que venceu por 1×0 em casa. A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.

Por ter vencido o primeiro jogo, o tricolor paulista tem a vantagem do empate. Para se classificar de forma direta, o América-MG precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Uma vitória simples da equipe mineira leva a decisão para os pênaltis.

América-MG

O Coelho vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão – já são quatro vitórias seguidas, a última contra o Santos. Pela Copa do Brasil, a equipe ainda não perdeu em casa, e se prende nesse retrospecto para seguir sonhando com a semifinal.

Vagner Mancini temoptado por rodar o elenco, e por isso, o time deve ser diferente do que venceu o Santos. Wellington Paulista deve assumir a vaga de Henrique Almeida, Danilo Avelar deve ser titular e aê substitui Benítez, que já defendeu outra equipe na competição e não pode jogar.

São Paulo

Na última rodada do Brasileirão, o São Paulo encerrou a sequência negativa na competição e venceu com propriedade o Red Bull Bragantino. A equipe também está viva na Sul-Americana, onde enfrentará o Atlético Goianiense na semifinal.

Rogério Ceni terá a volta do goleiro Jandrei, recuperado de trauma nas costas, e Rafinha pode ser opção no banco. Gabriel Neves, suspenso, e Arboleda, Caio, Luan e André Anderson estão no DM.

Ficha técnica

América-MG x São Paulo

Independência, Belo Horizonte-MG – 18/08/2022, às 21h – jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistente 1: Kléber Lucio Gil (FIFA/SC)

Assistente 2: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA/GO)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Quarto árbitro: Vinícius Gomes do Amaral (MG)