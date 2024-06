Com reservas, Grêmio perde para o Red Bull Bragantino em Curitiba

Focado na Libertadores, o Grêmio optou por jogar com reservas e perdeu, na tarde deste sábado, para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada do Brasileirão. O duelo marcou o retorno do campeonato após paralisação pelas enchentes do Rio Grande do Sul.

A vitória fora de casa coloca o time paulista na terceira posição, com 12 pontos. Um ponto atrás de Athletico-PR (líder) e Bahia (vice-líder), ambos que ainda jogarão na rodada. Enquanto o Grêmio estacionou nos seis pontos.

O Grêmio tem as atenções voltadas para o duelo decisivo contra o Huachipato-CHI na próxima terça-feira, às 21 horas, no Chile. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O time gaúcho ainda encerra a fase de grupos no sábado, contra o Estudiantes-ARG, em Curitiba.

Com bola rolando, o Red Bull Bragantino abriu o placar logo aos dois minutos. Em jogada que começou no lado esquerdo, Matheus Fernandes recebeu na entrada da área e encontrou Eric Ramires. Ele girou sobre Gustavo Martins e finalizou no ângulo do goleiro Rafael Cabral.

Melhor em campo, o time paulista chegou a balançar as redes novamente aos 26 minutos, após cabeceio de Luan Cândido. Contudo, a arbitragem anulou o gol por posição irregular do zagueiro. O Grêmio só assustou aos 43, quando João Pedro Galvão desviou e Fábio testou no travessão de Cleiton.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino seguiu superior e viu a arbitragem assinalar pênalti de Fábio ao cortar cruzamento de Henry Mosquera com o braço. Aos 14, Luan Cândido não desperdiçou e ampliou a vantagem paulista.

Com a vantagem ainda maior, o Red Bull Bragantino controlou as ações do Grêmio e ainda poderia ter marcado o terceiro aos 32 minutos, quando Vitinho encarou a marcação e finalizou forte no travessão. Vitória tranquila do time paulista na capital paranaense.

O Grêmio volta a campo pelo Brasileirão somente no dia 13, quando visitará o Flamengo, às 20 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Red Bull Bragantino jogará no dia 11 diante do Atlético-MG, às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 2 RED BULL BRAGANTINO

GRÊMIO – Rafael Cabral; Fábio, Gustavo Martins, Natã e Mayk (Zé Guilherme); Carballo (Dodi), Villasanti, Du Queiroz (Cristaldo) e Edenílson (Soteldo); João Pedro Galvão (Everton Galdino) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Jadsom Silva (Eduardo Santos), Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Nathan Mendes); Matheus Fernandes (Raul), Lucas Evangelista (Gustavinho) e Eric Ramires; Henry Mosquera, Thiago Borbas e Helinho (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Eric Ramires, aos 2 minutos do primeiro tempo. Luan Cândido, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fábio, Villasanti, Du Queiroz e Gustavo Nunes (Grêmio); Vitinho e Nathan Mendes (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA – R$ 468.725,00

PÚBLICO – 7.439 pagantes (7.563 total).

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Estadão Conteúdo