Com recorde de inscritos, Corrida do Fogo anuncia retirada de kits

A tradicional Corrida do Fogo, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), alcançou um marco histórico em sua 34ª edição: todas as 7 mil vagas foram preenchidas, estabelecendo um recorde de participação desde a criação do evento. A prova será realizada no próximo domingo, 15 de junho, com largada às 8h, em frente ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios, reunindo bombeiros da ativa, da reserva e corredores da comunidade em percursos de 5 km e 10 km.

Organizada com o objetivo de estreitar os laços entre a corporação e a sociedade, a Corrida do Fogo é hoje uma das competições de rua mais prestigiadas do Distrito Federal. A edição deste ano traz como tema “Qualidade de Vida no Trabalho”, em alinhamento com a política institucional do CBMDF voltada ao bem-estar físico, mental e social dos profissionais e da população em geral.

Retirada de kits começa nesta quarta-feira (11)

Para garantir comodidade aos participantes, a entrega dos kits será realizada de 11 a 14 de junho, no Ginásio do Centro de Capacitação Física do CBMDF (CECAF), no Setor Policial Sul. O atendimento ocorre das 9h às 20h nos dias úteis e das 8h às 14h no sábado. A distribuição escalonada busca evitar aglomerações e oferecer uma experiência mais tranquila aos corredores.

Fotos gratuitas com tecnologia de reconhecimento facial

Uma das novidades da edição 2025 é o acesso gratuito a fotos profissionais da prova. Por meio de parceria com o fotógrafo brasiliense Fred Danin, os participantes poderão baixar suas imagens com reconhecimento facial pelo site www.freddanin.com.br/encontre-sua-foto, sem custo.

Serviço — 34ª Corrida do Fogo (CBMDF)

Data: 15 de junho de 2025 (domingo)

Horário: Largada às 8h

Local: Esplanada dos Ministérios – Brasília (DF)

Percursos: 5 km e 10 km

Realização: CBMDF, Centro de Capacitação Física da corporação, Clube dos Bombeiros e Secretaria de Esporte e Lazer do GDF

Retirada de kits:

📍 Local: Ginásio do CECAF – Setor Policial Sul

🗓 Datas: 11 a 14 de junho

🕘 Horários: Quarta a sexta, das 9h às 20h | Sábado, das 8h às 14h