Com R$ 150 milhões em 2021, COB bate recorde de repasse às modalidades olímpicas

PUBLICIDADE

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) distribuirá de forma direta R$ 150 milhões dos recursos ordinários da Lei 13.756 (Lei das Loterias) às Confederações Brasileiras Olímpicas em 2021. O anúncio foi realizado na quarta-feira aos representantes de cada uma das 34 entidades contempladas (o futebol é exceção na lista). Trata-se de um aumento de 25% em relação a 2020 e do maior valor para investimento nas modalidades desde 2001, quando a lei foi criada.

“A descentralização dos recursos vem sendo uma marca da nossa gestão à frente do COB. Os valores repassados têm sido maiores a cada ano, confirmando o bom trabalho realizado pelas confederações. A aplicação adequada desta verba garante melhores resultados para as entidades e, por consequência, aumentam as chances de receberem um volume superior nos próximos anos”, afirmou o presidente do COB, Paulo Wanderley.

O repasse dos recursos das Loterias para as modalidades esportivas está baseado nos mesmos 12 critérios adotados em 2020, sendo 10 esportivos e 2 de gestão. Porém, tendo em vista que a pandemia do novo coronavírus alterou o calendário esportivo mundial e o planejamento das modalidades olímpicas, duas sugestões foram propostas para evitar possíveis prejuízos às entidades.

No critério “prestação de contas”, será considerada a melhor nota dos últimos dois anos (períodos selecionados: 01/10/2018 a 30/09/2019 e 01/10/2019 a 30/09/2020). Já na área esportiva, a opção foi pela nota de 2019, tendo em vista o cancelamento da maioria das competições em 2020. No entanto, neste caso, apesar de normalmente serem considerados os resultados alcançados até 30 de setembro, abriu-se a possibilidade também da inclusão dos resultados obtidos entre outubro e dezembro de 2019.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já os esportes que foram incluídos no programa olímpico dos Jogos de Tóquio-2020 (beisebol/softbol, escalada esportiva, caratê, skate e surfe), que vinham recebendo o recurso ordinário com base no piso estipulado para cada confederação, agora serão incluídos também nos 12 critérios que definem o repasse por mérito.

“Pequenos ajustes foram necessários por se tratar de um ano totalmente atípico, mas mantivemos a coerência e, principalmente, a transparência. Seguimos reconhecendo o trabalho das confederações que estão apresentando grandes resultados nas áreas esportiva e administrativa. E, assim, esperamos ter um Movimento Olímpico brasileiro cada vez mais efetivo e vencedor”, disse Paulo Wanderley.

Antes de ser apresentada aos presidentes das confederações, a proposta de descentralização dos recursos ordinários foi aprovada pelo Conselho de Administração do COB.

A este recurso se somam diversos investimentos diretos do COB em ações como: preparação das equipes olímpicas, ciências do esporte e saúde, educação através do Instituto Olímpico Brasileiro e prevenção ao doping, desenvolvimento esportivo no esporte de base, organização de missões (Jogos Olímpicos Tóquio-2020 e Jogos Pan-Americanos Júnior Cali-2021), entre outras. A proposta orçamentária do COB para o ano que vem ainda irá passar por aprovação da Assembleia da entidade, em dezembro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira os valores ordinários que serão repassados a cada modalidade olímpica em 2021:

Atletismo – R$ 5.865.449,24

Badminton – R$ 3.392.978,61

Basquete – R$ 3.754.193,81

Beisebol e Softbol – R$ 2.994.693,59

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Boxe – R$ 6.666.329,72

Canoagem – R$ 5.965.164,18

Caratê – R$ 4.262.538,83

Ciclismo – R$ 3.773.159,76

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desportos Aquáticos – R$ 5.188.853,23

Desportos na Neve – R$ 3.317.976,88

Desportos no Gelo – R$ 3.274.441,40

Escalada Esportiva – R$ 2.958.485,86

Esgrima – R$ 4.810.970,98

Ginástica – R$ 7.198.238,50

Golfe – R$ 3.311.942,26

Handebol – R$ 3.635.656,60

Hipismo – R$ 3.768.849,32

Hóquei sobre Grama – R$ 3.174.870,15

Judô – R$ 7.504.998,42

Levantamento de Pesos – R$ 4.026.613,86

Pentatlo Moderno – R$ 3.363.667,59

Remo – R$ 3.392.547,56

Rugby – R$ 3.219.698,76

Skate – R$ 4.328.632,30

Surfe – R$ 4.407.513,42

Tae kwon do – R$ 5.295.321,19

Tênis – R$ 4.002.906,42

Tênis de Mesa – R$ 3.817.126,29

Tiro com Arco – R$ 3.166.680,30

Tiro Esportivo – R$ 5.115.000,95

Triatlo – R$ 3.377.892,05

Vela – R$ 6.407.272,04

Vôlei – R$ 7.471.089,60

Wrestling – R$ 3.788.246,32

Estadão Conteúdo