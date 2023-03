Com nove estreias, Seleção Brasileira tem primeira convocação de 2023

A lista foi formada pensando no amistoso contra o Marrocos, marcado para o próximo dia 25, em Tanger, no país africano

Após a eliminação precoce nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando perdeu da Croácia nos pênaltis, o técnico Tite deixou o comando da Seleção Brasileira. Desde então, quem assumiu como treinador interino foi Ramon Menezes, vindo so sub-20.

E nesta sexta-feira (3), no hotel Windsor Barra, no Rio de Janeiro, porque o auditório da CBF passa por reparos, aconteceu a primeira convocação do ano. A lista foi formada pensando no amistoso contra o Marrocos, marcado para o próximo dia 25, em Tanger, no país africano. Este será o primeiro teste visando a Copa do Mundo de 2026, que terá sede dividida entre os Estados Unidos, Canadá e México.

No último Mundial, a equipe africana passou em primeiro em seu grupo, que tinha também a Croácia, Bélgica e Canadá. No mata-mata, eliminou a Espanha e Portugal, e acabou em 4º lugar. Entre os destaques de Marrocos estão o goleiro Bounou, o lateral-direito Hakimi, o volante Amrabat e o atacante Ziyech.

E dentre os 23 convocados, nove estrearão com o time principal da Seleção Brasileira: Raphael Veiga, Rony, Mykael, Robert Renan, Arthur, André, Andrey Santos, João Gomes e Vítor Roque. Confira a lista completa:

Convocação