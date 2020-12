Com gol de Casemiro, Real Madrid bate rival Atlético e fica mais perto da ponta

O Real Madrid está de volta à briga pelo título do Campeonato Espanhol. Neste sábado, contou com um gol do volante brasileiro Casemiro e outro do lateral-direito Carvajal para vencer o clássico da capital contra o Atlético de Madrid por 2 a 0, no estádio Alfredo Di Stéfano, pela 13.ª rodada, e se aproximar do próprio rival na luta pela liderança.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 23 pontos, agora na terceira colocação, diminuindo a vantagem do Atlético de Madrid, que ainda tem uma partida a menos que o rival, para três pontos. O problema para a equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone é que a Real Sociedad, a segunda colocada com 25, enfrenta o Eibar neste domingo e pode tomar a liderança do torneio nacional.

Em campo, o Atlético de Madrid teve a primeira boa chance do jogo com um chute de Carrasco, mas foi o Real Madrid quem abriu o placar aos 14 minutos da etapa inicial. O alemçao Toni Kroos cobrou escanteio e Casemiro subiu com estilo para cabecear firme e abrir o marcador. Antes disso, o francês Benzema já tinha carimbado a trave da meta defendida pelo eslovaco Oblak.

O jogo na primeira etapa ficou marcado pela ótima atuação dos defensores das duas equipes, que levaram vantagem sobre os atacantes. No segundo tempo, Lemar desperdiçou grande chance do empate e viu o português João Felix e o uruguaio Luis Suárez ficarem insatisfeitos ao serem substituídos.

O Real Madrid ampliou aos 17 minutos, após a cobrança de falta. Saúl cortou parcialmente e a bola ficou com Carvajal. O lateral-direito dominou com o peito, deixou a bola quicar e bateu firme. O chute contou com um efeito e a bola bateu na trave e depois nas costas do goleiro para decretar o triunfo merengue.

OUTROS JOGOS – Quem entrou na zona de classificação à Liga Europa foi o Sevilla. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Getafe, fora de casa, o time de Sevilha subiu para a quinta colocação, com 19 pontos. O gol foi marcado, contra, por Xabier Etxeita, aos 36 minutos do segundo tempo.

Na parte intermediária da tabela de classificação, Valencia e Athletic Bilbao empataram por 2 a 2, no estádio Mestalla, em Valência. Ambos estão com 14 pontos, sendo que o time da casa está em 10.º lugar e o visitante, em 11.º. Por fim, o Huesca deixou a lanterna ao ganhar em casa do Alavés por 1 a 0.