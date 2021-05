Com Gabigol e Everton Ribeiro, Tite convoca seleção brasileira para Eliminatórias

Treinador também traz de volta à seleção o veterano Daniel Alves

O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira (14), os jogadores que defenderão a seleção brasileira masculina nos dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil encara o Equador no dia 4 de junho, em Porto Alegre, e o Paraguai no dia 8, em Assunção-PAR.

A novidade fica por conta da dupla do Flamengo, Gabriel Barbosa (Gabigol) e Everton Ribeiro, este último em má fase. O veterano Daniel Alves, que voltou a jogar de lateral-direito no São Paulo, também vestirá de novo a amarelinha.

Tite não pode contar com os meias Philippe Coutinho, que se recupera de cirurgia, e Douglas Luiz, suspenso com dois cartões amarelos. Douglas, mesmo assim, foi citado na lista. O zagueiro Rodrigo Caio, ora lembrado, está em fase final de recuperação e também foi ausência.

O último jogo da seleção foi contra o Uruguai, há quase seis meses, em novembro de 2020, também pelas Eliminatórias da Copa. Na ocasião, o Brasil venceu por 2×0, com gols de Arthur e Richarlison.

Veja a lista:

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Lucas Veríssimo (Benfica-POR)

Laterais

Danilo (Juventus-ITA)

Dani Alves (São Paulo)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Douglas Luiz (Aston Villa-ENG)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Lucas Paquetá (Lyon-FRA)

Atacantes

Everton “Cebolinha” (Benfica-POR)

Richarlison (Everton-ING)

Vinícius Jr. (Real Madrid-ESP)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Copa América

Tite vai entregar no próximo dia 9 a lista de convocados para a Copa América, que começa dia 14 de junho. O Brasil está no grupo A com Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.