Com Covid, Galvão é internado dias antes de viajar para sua 11ª Copa

“Estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa”, conta o narrador

Às vésperas da Copa do Mundo, Galvão Bueno deve ficar três dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nesta semana ele testou positivo para Covid-19, e na tarde deste sábado (12) publicou um vídeo em suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

“Melhor vir para cá, no Einstein. Eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa”, diz Galvão Bueno em vídeo.

“Para quem torce por mim, uma ótima notícia! O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por três dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia”, escreveu o narrador na legenda, dizendo “sai fora, Covid” e que “não poderia estar melhor”.

Esta é pelo menos a segunda vez que Galvão testa positivo para a Covid-19. Ele já havia sido infectado em janeiro deste ano, sem grandes problemas. Na ocasião, disse que estava bem por estar “devidamente vacinado, com todas as doses”.

O diagnóstico de Covid-19 de Galvão Bueno se tornou público na última quarta-feira (9), quando o SporTV anunciou que o narrador seria desfalque na edição do programa “Bem, Amigos” desta segunda-feira (14).

Neste cenário, o período no hospital pode servir para o narrador melhorar a tempo de viajar para cobrir sua 11ª Copa do Mundo e possivelmente a última pela Rede Globo.