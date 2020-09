Com centésimo gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Suécia

Com o resultado, Portugal chegou a seis pontos na tabela, permanecendo na liderança do Grupo 3.. A Suécia, por sua vez, ainda não pontuou após duas rodadas e ocupa a vice-lanterna.

O primeiro gol da partida saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. Foi também a 100ª vez que Cristiano Ronaldo balançou as redes com a seleção. Ele cobrou falta por cima da barreira e acertou o ângulo direito de Olsen.

O atacante fechou o placar na segunda etapa. João Félix recebeu linda virada de jogo de João Cancelo na meia esquerda, tocou para CR7 na intermediária e o artilheiro bateu colocado, no ângulo esquerdo de Olsen.

No outro jogo do Grupo 3, em uma repetição da finalíssima da Copa de 2018, a França derrotou a Croácia por 4 a 2, repetindo também o placar da decisão na Rússia. O resultado levou a França aos seis pontos -mas com menor saldo de gols. Griezmann, Livakovic (contra), Upamecano e Giroud fizeram os gols dos Bleus.

Nos outros jogos do dia, a Bélgica goleou a Islândia por 5 a 1 e chegou aos seis pontos no Grupo 2. A Inglaterra, que empatou sem gols com a Dinamarca, está na vice-liderança, com quatro pontos.