Clima leve e esperança por decisivo Soteldo: Santos se arma para clássico

GABRIELA BRINO

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS)

Em meio a um clima leve, o Santos se prepara para enfrentar o São Paulo neste domingo (12), às 18h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Fernandes vive a expectativa de contar com Soteldo.

O vestiário do Santos vive seu melhor momento após alcançar seu quinto jogo sem perder. Depois de vencer o Goiás por 1 a 0 fora de casa, na última quinta, o elenco e comissão técnica aproveitaram o bom ambiente e comemoraram o afastamento da zona de rebaixamento.

A volta de Goiânia, em voo fretado para São Paulo, foi marcada por dancinhas, música e zoeira. ‘Cerol na mão’, do Bonde do Tigrão, foi coreografada por Marcos Leonardo, Jean Lucas e Lucas Lima, por exemplo.

O técnico Marcelo Fernandes vive a expectativa de contar com o decisivo Soteldo. O atacante foi diagnosticado no início da semana com um edema no adutor da coxa esquerda.

Segundo apurou o UOL, Soteldo ficará concentrado pelo Peixe e os fisiologistas continuarão com exames até horas antes do jogo.

A tendência é que o venezuelano seja utilizado. Apesar de estar ciente do sacrifício, Marcelo Fernandes sabe do poder de decisão do camisa 10 e quer contar com ele.

Vale lembrar que Dodô também pode retornar. O lateral-esquerdo foi poupado na última partida por causa de dores no joelho e tem chance de ser utilizado pelo treinador santista.

Com os retornos, o Santos voltaria ao 3-5-2, esquema que tem dado certo: João Paulo, Joaquim, Messias e Dodô (Rodrigo Fernández); Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima (Nonato) e Kevyson; Soteldo (Maxi Silvera) e Marcos Leonardo.