Clássico Alvinegro: Botafogo recebe Corinthians no Nilton Santos

O jogo deste domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, Zona Norte do Rio de Janeiro, será o último do ano para Botafogo e Corinthians pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vêm de vitórias, mas lutam por objetivos bem diferentes na competição. Os cariocas com 23 pontos lutam para escapar do Z-4. Já os paulistas buscam uma vaga ao menos na fase preliminar da Libertadores da América e somam 36 pontos, ocupando o nono lugar do Brasileirão.

Sob o comando de Eduardo Barroca, o Alvinegro carioca venceu o Coritiba fora de casa, de virada por 2 a 1, quebrando um ciclo de sete derrotas consecutivas. “Temos que saber que o mínimo que precisamos é se preparar para mais uma final de Copa do Mundo, nos doar e entregar o máximo de competitividade e organização”, projeta Barroca. Ele é o quinto treinador do clube na temporada e tenta evitar o terceiro rebaixamento da história do Glorioso (2002 e 2014), contrariando a matemática que aponta 86% de chances de mais uma queda.

Em 2007, o Timão também viveu o drama de cair para a Série B. Atualmente, apesar da campanha regular, segundo os matemáticos esta tragédia só tem 1% de possibilidade de se repetir. “Esse ano foi de muitas mudanças, mas positivas pelo jeito que estamos terminando 2020”, avalia o Volante Gabriel. O Corinthians não perde há cinco jogos e também vem de uma vitória de virada por 2 a 1 contra o Goiás, dentro de Itaquera. No primeiro turno, o clássico alvinegro terminou empatado em 2 a 2.

As informações são da Agência Brasil