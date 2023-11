City e Liverpool empatam em jogo dos líderes e distância segue de um ponto

Com o empate, o Manchester City segue na liderança da tabela, com 29 pontos

Manchester City e Liverpool empataram em 1 a 1 na manhã deste sábado (25), em jogo que valia a liderança do Campeonato Inglês. Haaland marcou para os Citizens e Alexander-Arnold fez o gol dos Reds no Etihad Stadium.

Com o empate, o Manchester City segue na liderança da tabela, com 29 pontos. Jogando em casa e com três times na perseguição, a equipe de Pep Guardiola ainda enxerga Liverpool, Arsenal e Tottenham muito de perto no retrovisor. O próximo compromisso do City é pela Liga dos Campeões, contra o RB Leipzig, nesta terça-feira (28).

O Liverpool perdeu a chance de ultrapassar o atual campeão e assumir a ponta do Campeonato Inglês, mas impede que o rival abra vantagem em relação às equipes do G4. Os Reds têm o Lask pela frente na próxima quinta-feira, em jogo pela fase de grupos da Liga Europa.

Haaland alcançou a marca de 50 gols na Premier League, apenas em seu segundo ano disputando a competição. O camisa 9 foi o artilheiro da edição passada, com 36 gols.

O Arsenal pode assumir a liderança ainda hoje, caso vença o Brentford na partida de logo mais, às 14h30. O Tottenham pode igualar a pontuação do City em caso de vitória sobre o Aston Villa amanhã (26), mas ficaria atrás nos critérios de desempate.