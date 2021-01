Chelsea anuncia demissão do técnico Frank Lampard após um ano e meio no cargo

PUBLICIDADE

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Frank Lampard. A saída ocorre no decorrer da sua segunda temporada à frente do clube, sem conseguir repetir o sucesso que teve como um dos maiores jogadores da história do time, na sua primeira experiência como treinador na elite do futebol da Inglaterra.

Com cinco derrotas nos últimos oito jogos no Campeonato Inglês, o Chelsea caiu para o nono lugar, apesar de o clube ter investido quase US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,64 bilhão) em reforços para a temporada.

O Chelsea disse que as performances não mostraram “qualquer caminho claro para melhoria”, tornando necessária uma mudança de técnico. “Esta foi uma decisão muito difícil para o clube, até porque eu tenho um excelente relacionamento pessoal com Frank e tenho o maior respeito por ele”, disse o proprietário do Chelsea, Roman Abramovich. “Ele é um homem de grande integridade e tem o mais alto nível de ética no trabalho. No entanto, nas atuais circunstâncias, acreditamos que é melhor mudar o técnico.

“Em nome de todos no clube, da diretoria e pessoalmente, gostaria de agradecer a Frank por seu trabalho como treinador e lhe desejo todo o sucesso no futuro. Ele é um ícone importante deste grande clube e seu status aqui permanece inalterado. Ele sempre será bem-vindo ao Stamford Bridge”, acrescentou.

Embora o Chelsea tenha derrotado o Luton Town por 3 a 1 no domingo, pela Copa da Inglaterra, Lampard estava sob grande pressão. E o treinador iniciante acabou sendo demitido por Abramovich, mesmo tendo sido fundamental para o crescimento do clube a partir da década de 2000 como jogador.

O Chelsea o anunciou como treinador em julho de 2019, apesar de ele ter apenas uma experiência como técnico, do Derby, na segunda divisão inglesa, por uma temporada. Em seu primeiro ano à frente do clube londrino, o classificou à Liga dos Campeões ao terminar o Campeonato Inglês em quarto lugar. Mas não conseguiu ser campeão, tendo perdido a decisão da Copa da Inglaterra para o Arsenal.

Um dos maiores jogadores da história do Chelsea, Lampard marcou 211 gols entre 2001 e 2014. Ele venceu três vezes o Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões.

Estadão Conteúdo