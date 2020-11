Cheio de baixas, Atlético-MG tenta recuperar boa forma em casa para manter ponta

PUBLICIDADE

O Atlético-MG tem dois desafios nesta quarta-feira para evitar perder a liderança do Campeonato Brasileiro. A partir das 21h30, o time recebe o Botafogo, no Mineirão, pela 23ª rodada, para recuperar o ótimo rendimento que vinha tendo como mandante no torneio. Para isso, terá de superar o excesso de desfalques.

Apenas por causa do surto do novo coronavírus que atingiu o Atlético-MG, o time terá oito ausentes: Everson, Victor, Guga, Réver, Jair, Allan, Vargas e Gabriel. Além disso, Alan Franco continua no Equador, onde contraiu a covid-19. E o único infectado que já se recuperou e retomou a rotina de treinos foi o jovem Savinho.

O Atlético-MG ainda ganhou dois novos problemas no fim de semana, quando empatou por 2 a 2 com o Ceará, pois Guilherme Arana recebeu o terceiro cartão amarelo e Dylan Borrero foi expulso, se somando aos desfalques, por lesão, de Diego Tardelli e Mariano.

Assim, como Jorge Sampaoli e os principais membros da sua comissão seguem afastados pela covid-19, Leandro Zago, técnico do time de transição, terá mais uma vez dificuldades para escalar o time, especialmente o meio-campo. Sem volantes, o setor deverá ser composto por Nathan, Calebe e Zaracho. Já o zagueiro Bueno receber uma chance com Junior Alonso sendo improvisado na lateral esquerda.

Com todos esses problemas, o Atlético-MG buscará retomar o seu ótimo desempenho no Mineirão. O time é o melhor mandante do Brasileirão, com 26 pontos somados em 11 jogos. Mas só ganhou uma das últimas quatro partidas que disputou por lá, tendo triunfado nos sete anteriores a essa oscilação no torneio em casa.

O duelo com o Botafogo também encerra uma série de quatro jogos disputados em 12 dias pelo Atlético-MG, algo raro para um time que só está envolvido no Brasileirão. E fechar a sequência para o time no perder a liderança antes de voltar a atuar novamente, apenas em 6 de dezembro, diante do Internacional, novamente em casa.

