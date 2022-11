Chegou a hora: Tite convoca hoje os 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022

Ao longo do ciclo de Copa do Mundo, que começou após o Mundial de 2018, Tite fez 20 convocações com 87 jogadores diferentes

Faltando apenas 13 dias para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, o técnico Tite convoca hoje, a partir das 13h, os jogadores que buscarão o hexacampeonato. No Mundial desse ano, serão três jogadores a mais na lista, sendo 26 atletas no total. Essa mudança foi confirmada pela Fifa em junho.

Além disso, as cinco substituições, que passaram a ser adotadas no futebol em meio à pandemia da covid-19, seguem mantidas, desde que realizadas em apenas três paralisações. Em caso de prorrogação, outra janela de substituição será aberta.

Ao longo do ciclo de Copa do Mundo, que começou após o Mundial de 2018, Tite fez 20 convocações com 87 jogadores diferentes. Vários ficaram no caminho por uma queda de desempenho e também por lesões, como é o caso de Arthur, hoje no Liverpool, que chegou a jogar 22 dos 50 jogos da Seleção nesse ciclo.

Philippe Coutinho é outro nome que, apesar de ser figurinha recorrente no time de Tite, não deve aparecer na lista dessa segunda-feira (7). O meia se machucou neste final de semana, sendo diagnosticado com uma lesão muscular na coxa, e não vai se recuperar a tempo.

A maior dúvida do treinador é na lateral. Com a lesão de Arana, do Atlético Mineiro, pouco antes da convocação para os últimos amistosos, o treinador acabou improvisando o zagueiro Éder Militão na posição. Apesar de não ter sido chamado nas útlimas oportunidades, ainda há chance de Daniel Alves, hoje no México, aparecer na lista.

Cronograma

A Seleção Brasileira se apresenta em Turim, na Itália, no dia 14 de novembro para começar a preparação. No dia 19, a equipe viaja para Doha, capital do Catar. Para a equipe do país-sede, o Mundial começa já no dia 20.

Entre os dias 20 e 23, a agenda da equipe comandada por Tite é de treinos. No dia 24, quinta-feira, o Brasil estreia contra a Sérvia. Ainda na primeira fase, enfrenta a Suiça no dia 28 e Camarões no dia 2 de dezembro.