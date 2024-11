Cheerleading ganha força no Brasil com o reconhecimento do COI e COB

O SHOWCASE BRASÍLIA XTREME 2024 – 10 ANOS DE HISTÓRIA acontece neste domingo, 24 de novembro, das 17h às 21h, na AABB Brasília, com uma programação especial que promete emocionar o público. Este evento celebra uma década de conquistas do cheerleading na capital federal, que é uma modalidade que combina dança, acrobacias de solo e pirâmides humanas, criando um espetáculo visual emocionante.

Recentemente reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o cheerleading destaca-se por ser um esporte acessível e democrático. Diferentemente de muitas modalidades, ele não impõe um padrão físico específico, sendo aberto a pessoas de todos os tipos de corpos. Isso reforça valores de inclusão, diversidade e trabalho em equipe, atraindo cada vez mais praticantes e fãs em território nacional.

O showcase, conhecido por ser uma apresentação das coreografias dos atletas que vão representar a capital nos campeonato nacional, também será uma vitrine para o crescimento do cheerleading no país e para o surgimento de novos talentos que vêm ganhando espaço no cenário esportivo. Além disso, é uma oportunidade para a imprensa explorar uma modalidade que alia alta performance, dinamismo e energia contagiante, conquistando jovens e famílias em busca de novas formas de entretenimento esportivo.

O Brasília Xtreme convida toda a imprensa para participar deste momento especial, que celebra o avanço do cheerleading como esporte e espetáculo no Brasil. Sua cobertura será essencial para amplificar essa história de dedicação e evolução.

Informações gerais:

Evento: Showcase Brasília Xtreme 2024 – 10 Anos de História

Data: Domingo, 24 de novembro

Horário: 17h às 21h

Local: AABB Brasília

Para mais informações e credenciamento, entre em contato com a equipe organizadora.

[email protected]

Luiza Brasiel: 61 99388-4122