Central vence Flamengo e derruba invencibilidade de 27 jogos de Filipe Luís

BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Com toques de “Maracanazzo”, o Central Córdoba aproveitou as falhas defensivas do time da casa, venceu o Flamengo por 2 a 1 pelo Grupo C da Libertadores e silenciou mais de 50 mil pessoas no estádio.

De quebra, pôs fim à invencibilidade de 27 partidas do técnico Filipe Luís e manteve o português Jorge Jesus com o recorde de 29 jogos, alcançado em 2019.

Esta foi apenas a segunda derrota de Filipe Luís no comando do Flamengo em 31 partidas. A primeira foi diante do Fluminense, no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Heredia e Florentín marcaram para os argentinos; De la Cruz fez para o Flamengo.

O técnico Filipe Luís poupou Wesley, Erick Pulgar, Gerson e Everton Cebolinha, que iniciaram no banco. Começaram o jogo Varela, Evertton Araújo, Plata e Bruno Henrique.

A decisão por poupar jogadores foi por questões físicas. O Flamengo já deixou claro que priorizará o Campeonato Brasileiro nesta temporada. No domingo, o clube visita o Grêmio, em Porto Alegre (RS).

A torcida do Flamengo fez um mosaico quando os times entraram em campo. Ele continha a imagem da taça da Libertadores e a frase “pelo tetra”, em alusão à busca pelo tetracampeonato da competição.

O JOGO

Com jogadores poupados, o Flamengo teve dificuldade, desde o início, de se fazer intenso, principalmente com a ausência de Gerson, que dá a cadência ao time. O Central Córdoba, por sua vez, entrou disposto a vender caro os pontos no Maracanã. Aguerrido, o time dividia em todas as bolas e acabou sendo coroado com dois gols onde a defesa rubro-negra falhou. Primeiro no pênalti bobo cometido por Léo Pereira. Depois por erros de posicionamento no gol de cabeça de Florentín.

No segundo tempo, Filipe Luís precisou colocar a “cavalaria”, e de uma vez só pôs a campo Gerson, Wesley e Erick Pulgar. O time melhorou e passou a oferecer mais perigo, porém foi de falta -um golaço- que o Flamengo diminuiu com De la Cruz. A partir dali, a pressão aumentou, mas o Central Córdoba, de forma muito aguerrida, conseguiu se fechar e garantir o resultado.

FLAMENGO

Rossi, Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Pedro); Evertton Araújo (Erick Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Bruno Henrique e Juninho (Gerson). Técnico: Filipe Luís.

CENTRAL CÓRDOBA

Aguerre, Abascia, Rivero, Moyano (Pillud) e Cufré (Casermeiro); Galván, Florentín e Iván Gómez (Cristóforo); Perelló (Martínez), Heredia e Angulo (Verón). Técnico: Omar de Felippe.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Auxiliares: Alejandro Molina (Chile) e Claudio Urrutia (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Cartões amarelos: Erick Pulgar, De la Cruz (FLA); Moyano, Heredia, Galván, Angulo (CEN)

Gols: Heredia, aos 24 minutos do primeiro tempo (CEN); Florentín, aos 43 minutos do primeiro tempo (CEN); De la Cruz, aos 14 minutos do segundo tempo (FLA)