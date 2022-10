Ceilândia Norte e Águas Lindas vencem a Taça das Favelas Brasília 2022

Nesse sábado (08/10), os times feminino e masculino disputaram a final do torneio contra Vila DVO e Varjão, respectivamente

A Taça das Favelas Brasília 2022 já tem seus campeões! Nesse sábado (08/10), a final do campeonato movimentou o gramado do estádio Ciro Machado do Espírito Santo, conhecido como Defelê, na Vila Planalto. Na categoria feminina, Ceilândia Norte goleou a Vila DVO por 2 x 0 e levou a Taça regional deste ano. Já na masculina, faltando 5 minutos para o fim do segundo tempo, Águas Lindas garantiu a vitória contra o Varjão, tornando-se o time campeão de 2022 entre os rapazes, com placar 1 x 0.

Vale destacar que, na categoria feminina, esta é a segunda vitória consecutiva do Ceilândia Norte na Taça das Favelas Brasília. O time bicampeão, que fez um gol em cada tempo nesse sábado (08/10), também venceu a edição passada, de 2021. Já no masculino a vitória do Águas Lindas é inédita e chega depois de uma disputa para lá de acirrada com o Varjão, que venceu em 2019. Os jogos seguiram das 14h às 17h, com transmissão ao vivo pela TV Globo Brasília.

Agora, depois de premiados os times do DF e entorno a nível regional, chega a fase nacional da disputa, que terá uma seleção feminina e uma masculina com jogadores selecionados pelos técnicos dos times vencedores e uma equipe da Central Única das Favelas do Distrito Federal (Cufa-DF), idealizadora do torneio. As seleções brasilienses disputarão a Taça nacional com outros estados a partir de 1° de novembro. A grande final nacional será em 19 de novembro, também com transmissão pela Globo.

Ceilândia Norte. Foto: Claudio Reis/Divulgação Águas Lindas. Foto: Claudio Reis/Divulgação Torcida no estádio Defelê, na Vila Planalto. Foto: Claudio Reis/Divulgação

A realização da Taça das Favelas Brasília 2022 é da Projeto SA em parceria com a Cufa-DF e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, responsável pelo fomento do projeto. Os jogos do torneio começaram no dia 4 de setembro, no campo sintético da QE 38 do Guará 2, onde seguiram até a semifinal, disputada no último dia 1°. Ao todo, o campeonato teve 48 times, sendo 32 masculinos e 16 femininos, cada um representando um bairro ou cidade de regiões periféricas do DF e entorno, proporcionando visibilidade para os jovens talentos desses locais.