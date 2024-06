CBPO o maior torneio do Centro-Oeste

O maior torneio de Poker do Centro-Oeste brasileiro, o CBPO – Campeonato Brasiliense de Poker, começa na próxima sexta-feira, 14/06, no P2W Poker Club. A competição que segue até dia 20, tem uma premiação total garantida de R$ 800.000,00(oitocentos mil reais) para os vencedores. Além da premiação em cada etapa do Campeonato, ele também garante vaga na seleção brasiliense que irá representar a capital no campeonato brasileiro, em 2025. A expectativa é de que mais de 500 jogadores, de Brasília e dos demais estados da região participem desta etapa.

A competição é dividida em 16 torneios diferentes, disputados ao longo da semana, cada um com valores diferentes para inscrição e também de premiação. Um dos principais torneios da etapa tem premiação de R$ 300.000,00(trezentos mil reais), e a menor premiação será de R$ 3.000,00(três mil reais. O principal torneio da etapa será o Main Event 1A, que acontece dia 20/06, quinta-feira, a partir das 19:00 horas, e terá transmissão ao vivo pelo canal da TV Flip, no Youtube. Acesse o link no dia e hora do evento.

As inscrições têm diferentes valores sendo que começam com inscrição com o donativo de 1 litro de leite, até o valor de R$ 1.500,00(hum mil e quinhentos reais). Os donativos arrecadados serão doados a instituições de caridade, pelo P2W Clube.

Os melhores de Brasília



Segundo o Ranking da Federação Brasiliense de Poker, até o momento os primeiros cinco melhores classificados no CBPO são:

1ºHUDSON NASCIMENTO – 1.040 PTS

2º THIAGO DE MELO NEVES – 1.004 PTS

3º HUMBERTO NUNES ALENCAR – 860 PTS

4º WELINTON DE SOUZA MAIA – 680 PTS

5º KADU COSTA – 650 PTS

24º ELIANE CRISTINA DA SILVA FERREIRA – 270 PTS( jogadora com melhor classificação no ranking Geral)

42º CAMILA SANTANA CARDOSO – 160 PTS

42º THAIS SALZER PROCOPIO – 160 PTS

62ºJAQUELINE SAMPAIO CAMARGO – 100 PTS

68º ROBERTA ALVES DOS SANTOS – 96 PTS

Quem vai representar o DF



A composição da seleção brasiliense de poker, que será formada por 6 jogadores, é determinada em 5 critérios pré estabelecidos:

Os 2 primeiros colocados do Ranking geral

O campeão do ranking de Texas Holden (modalidade mais disputada no mundo e no Brasil)

A melhor jogadora classificada no ranking geral

1 jogador indicado pela Federação Brasiliense

1 jogador/jogadora escolhido por votação pelos 50 melhores classificados no ranking geral

Serviço:

Evento : 2ª etapa Campeonato Brasiliense de Poker

Quando: De 14/06 à 20/06

Horário: Á partir das 14:00 horas

Inscrições: Direto com a organização na sede do P2W

Local: SHN Q. 2 BL C – Asa Norte, Brasília – DF, 70702-030

Telefone/Whatsapp:

61 999 75 40 75 – Cid Furtado Filho

61 998301959 – Achiles Pantazopoulos