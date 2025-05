CBFS, Instituto Barbosa e a SEL-DF realizam a Taça Brasil sub-12 masculina na capital federal

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) realizará a Taça Brasil Sub-12 Masculina em Brasília-DF. Esta será a 4ª edição do torneio nacional da categoria e os jogos estão programados para serem realizados no período de 08 a 14 de junho de 2025, no Ginásio 1 da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), com capacidade para aproximadamente 800 pessoas, apoiada pela Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) e promovida pelo Instituto Barbosa Transformando Vidas (IBTV).

As vagas para a disputa da competição foram destinadas aos seguintes estados previamente classificados: Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Goiás, Alagoas, Pará e Amazonas.

Além do clube anfitrião, Barbosa Futsal, outras 15 agremiações entrarão em quadra em busca do título. São elas: Fidas Futsal (DF), Tropical T. C. (MG), América F. C. (RN), Ajax Academy (PE), Imperial Futsal (SC), Clube do Remo (PA), Goiás E. C. (GO), Fortaleza E. C. (CE), A. A. D. Nobrense (MT), Copag Futsal (TO), Juventude AG. FC. (MS), Fera da Base Sports Ltda (PR), Meninos da Paraíba (PB), Agrimaq (AL) e Amazonas F. C. (AM).

A escolha da sede além de ser uma vitrine para jovens talentos do futsal brasileiro, se destaca também a importância da região na promoção do esporte de base, além do compromisso da CBFS em proporcionar experiências para atletas, equipes e fãs da modalidade em todo território nacional.