CBF divulga foto oficial da seleção para a Copa; atletas ganham folga após treino

Segundo as informações dos últimos dias de treinamento, o Brasil deve utilizar uma equipe mais ofensiva para sua estreia contra a Sérvia

O dia da seleção brasileira em Turim foi mais curto nesta sexta-feira, mas com novidades divulgadas CBF. A entidade revelou nesta manhã a foto oficial com os 26 convocados e a comissão técnica de Tite para a Copa do Mundo. Além disso, os jogadores tiveram um dia de folga após uma curta sessão de treinamentos, restrita a pouco mais de 15 minutos para a imprensa.

A seleção brasileira viaja neste sábado para Doha para a disputa do Mundial. Assim como já havia acontecido nesta quinta-feira, o técnico Tite manteve o segredo e fechou o treino da equipe, com poucos registros liberados para a imprensa. Na véspera, o treinador permitiu que os jornalistas seguissem acompanhando, mas sem o registro de imagens.

As atividades começaram mais cedo. O quinto treino realizado pela delegação na Itália iniciou às 7h (horário de Brasília) – 11h no horário local. Nesta sexta-feira, apenas convidados tiveram acesso ao treinamento, mas foram instruídos pela comissão a não gravarem. A imprensa registrou apenas o aquecimento da equipe. Após a sessão, os jogadores foram liberados para um dia de folga no restante em Turim.

Segundo as informações dos últimos dias de treinamento, o Brasil deve utilizar uma equipe mais ofensiva para sua estreia contra a Sérvia. Com quatro jogadores no ataque, a equipe havia sido composta por: Ederson; Danilo, Militão, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Fred e Neymar; Raphinha, Vinicius Júnior e Gabriel Jesus. Bruno Guimarães e Pedro também foram testados no meio-campo e ataque, respectivamente.

A reapresentação do elenco acontece neste sábado, data da viagem para o Catar. O voo está previsto para 10h30 (horário de Brasília) e a chegada no país-sede é esperada para as 17h15 (horário de Brasília).

Foto oficial da Seleção Brasileira

Fruto de expectativa, a CBF divulgou nesta manhã a foto oficial da delegação para o Catar. Todos os 26 jogadores convocados posaram ao lado de integrantes da comissão técnica. A entidade já havia anunciado que o registro foi feito nesta quinta-feira, mas só foi tornado público nesta sexta-feira.

Os jogadores foram fotografados vestindo uniformes com suas respectivas numerações para o Mundial. Utilizaram a tradicional camisa amarela, shorts azul e meiões brancos. Os atletas também posaram para outros registros promocionais e imagens de divulgação.

Alguns destaques da numeração: Vinícius Jr. usará a camisa 20 no Mundial, enquanto Raphinha herdará a 11, utilizada por Coutinho no último Mundial. Gabriel Jesus passou a 9 para Richarlison e utilizará a 18 no Catar.

No Grupo G, o Brasil estreia na próxima quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia, no estádio Lusail, às 16h (horário de Brasília) Nas próximas rodadas da fase de grupo, enfrenta Suíça e Camarões.

Estadão Conteúdo