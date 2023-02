CBF divulga datas dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil

O campeão vai embolsar ao todo cerca de R$ 92 milhões. O Flamengo, vencedor da edição passada, fatura R$ 76,8 milhões com a competição

A CBF divulgou neste sábado (11) as datas e horários dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil.

A partida de estreia será entre Marília e Brusque, no dia 21 de fevereiro, às 16h (de Brasília), no estádio Bento de Abreu.

Os dois vencedores dos duelos de cada chave se enfrentam na segunda fase.

Os jogos serão realizados entre os dias 22 de fevereiro e 2 de março.

MAIOR PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

Esta edição terá uma premiação recorde de R$ 420 milhões, com aumento no valor das cotas em todas as fases.

O campeão vai embolsar ao todo cerca de R$ 92 milhões. O Flamengo, vencedor da edição passada, fatura R$ 76,8 milhões com a competição.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em partida única. Os times de melhores posições no ranking nacional de clubes jogam pelo empate, mas na condição de visitantes.

Esta etapa reúne 80 equipes e 12 times entrarão no torneio na terceira fase: Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Fluminense, que virão da Libertadores, além de São Paulo, classificado pelo Brasileiro, Cruzeiro, campeão da Série B, Sport, vice-campeão da Copa do Nordeste, e Paysandu, campeão da Copa Verde.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS:

Chave 1

Campinense-PB x Grêmio – 1/3, 20h

Resende-RJ x Ferroviário-CE – 28/2, 19h

Chave 2

Fluminense-PI x Ponte Preta – 28/2, 21h30

Cordino-MA x Brasil de Pelotas-RS – 1/3, 19h

Chave 3

Caldense-MG x Ceará – 1/3, 21h30

Princesa do Solimões-AM x Ituano-SP – 1/3, 21h

Chave 4

União-MT x CRB – 28/2, 20h

Operário-MS x Operário-PR – 1/3, 21h

Chave 5

Sergipe x Botafogo – 2/3, 20h

Athletic Club-MG x Brasiliense – 1/3, 20h

Chave 6

São Luiz-RS x Juventude – 21/2, 19h

Vitória-ES x Remo-PA – 23/2, 21h30

Chave 7

Asa de Arapiraca-AL x Goiás – 1/3, 21h30

Águia de Marabá-PA x Botafogo-PB – 2/3, 21h30

Chave 8

Tuna Luso-PA x CSA – 1/3, 15h30

Marília-SP x Brusque-SC – 21/2, 16h

Chave 9

Tocantinópolis-TO x América-MG – 28/2, 19h30

Democrata-MG x Santa Cruz-PE – 28/2, 19h30

Chave 10

Marcílio Diaz-SC x Chapecoense-SC – 21/2, 21h30

Maringá-PR x Sampaio Corrêa-MA – 2/3, 20h

Chave 11

Jacuipense-BA x Bahia – 1/3, 21h30

Camboriú-SC x Manaus – 1/3, 20h

Chave 12

Humaitá-AC x Coritiba – 23/2, 19h

Real Alriquemes-RO x Criciúma – 2/3, 20h

Chave 13

Atlético-BA x Atlético-GO – 1/3, 19h

Falcon-SE x Volta Redonda-RJ – 22/2, 19h

Chave 14

Real Noroeste-ES x Vila Nova-GO – 28/2, 20h

São Bernardo-SP x Náutico – 1/3, 20h

Chave 15

Bahia de Feira-BA x Red Bull Bragantino – 1/3, 19h

São Francisco-AC x Ypiranga-RS – 22/2, 21h

Chave 16

Trem-AP x Vasco – 23/2, 21h30

Tuntum-MA x ABC – 28/2, 19h

Chave 17

Ceilândia-DF x Santos – 23/2, 20h

Iguatu-CE x América-RN – 2/3, 19h15

Chave 18

Retrô-PE x Avaí-SC – 1/3, 19h

Caucaia-CE x Tombense-MG – 22/2, 19h

Chave 19

São Raimundo-RR x Cuiabá – 22/2, 19h

Parnahyba-PI x Botafogo-SP – 1/3, 20h

Chave 20

Nova Iguaçu-RJ x Vitória-BA – 1/3, 16h

Nova Mutum-MT x Londrina-PR – 22/2, 20h