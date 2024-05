CBF adia jogos do Brasileirão após chuvas no RS; veja alterações

BRUNO MADRID E IGOR SIQUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

A CBF anunciou o adiamento de ao menos dois jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, ambos envolvendo times gaúchos, em função das chuvas ocorridas no Rio Grande do Sul. Os temporais na região já haviam cancelado, inclusive, o duelo entre Internacional e Juventude antes prevista para esta quarta-feira (1º), pela Copa do Brasil.

Grêmio x Criciúma e Juventude x Atlético-GO, válidos pela quinta rodada do torneio, não vão acontecer nos próximos dias. Os confrontos estavam marcados, respectivamente, para domingo (5) e segunda (6).

A entidade não informou se Cruzeiro x Internacional está mantido para este sábado (4). O texto divulgado diz que partidas “de equipes gaúchas na condição de visitante” também serão alteradas, mas o documento não cita qualquer mudança de data no duelo em questão.

A CBF ainda não definiu as novas datas dos embates. A atitude foi tomada “baseada no notório cenário de emergência em todo o Estado”.

Jogos da terceira e da quarta divisão também sofreram mudanças. Já a Série B não muda por não ter times do Rio Grande do Sul presentes.

Pela Série C, São José x Volta Redonda e Náutico x Ypiranga foram adiados. Já na divisão inferior, três duelos serão remarcados: Novo Hamburgo x Concórdia, Hercílio Luz x Avenida e Brasil de Pelotas x Barra-SC.