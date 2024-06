Capitão do Brasil bate boca com torcedor após jogo, e Neymar intervém

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

O lateral Danilo, capitão da seleção brasileira, discutiu com um torcedor após o tropeço na estreia da Copa América e foi conduzido ao vestiário por Neymar.



Danilo se dirigiu à arquibancada e discutiu com um grupo de torcedores depois do empate sem gols com a Costa Rica. O jogador, filmado por alguém que estava próximo dele no gramado, respondia a três homens. Dois deles utilizavam vestimentas do Movimento Verde e Amarelo, a “torcida organizada” do Brasil.



O capitão da seleção ficou repetindo: “Não tem ninguém de brincadeira, falta de respeito”. A gravação não exibiu o que teria motivado a manifestação do atleta.



Os torcedores em questão ficaram fazendo gestos de positivo enquanto o lateral falava. Um deles bateu no antebraço várias vezes, em movimento que faz alusão a uma cobrança por “trabalho” depois do resultado decepcionante nos EUA.



Neymar, vendo a cena no campo, deu um trote para chegar até o jogador e o “escoltou” para fora do local. A intervenção do atacante de 32 anos, que acompanhou a partida como torcedor, foi filmada por outro ângulo, vindo da arquibancada.