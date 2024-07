Capitão Danilo cobra desatenção no gol da Colômbia

O capitão Danilo cobrou a desatenção da seleção brasileira no gol de empate da Colômbia, que tirou o primeiro lugar no Grupo D, mas disse estar confiante para o duelo de sábado com o Uruguai pelas quartas de final da Copa América.

“Controlamos bem o jogo no primeiro tempo, mas tomamos um gol em uma desatenção. Faz parte do crescimento. Prefiro destacar que soubemos sofrer, soubemos nos defender e estou confiante para o jogo com o Uruguai. Um grupo vitorioso cresce nesses momentos”, disse o lateral-direito.

Raphinha, autor do gol de falta que abriu o placar no primeiro tempo, também não se abateu com o resultado inesperado. “O time está no caminho certo. Não foi o resultado que queríamos, mas quem quer ser campeão não pode escolher adversário.”

O experiente zagueiro Marquinhos foi mais crítico. “Faltou comandar mais o jogo. Ficamos com a bola, mas em nosso campo. Não agredimos o adversário. Nós temos muito a crescer.”