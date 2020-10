Capitão da seleção da Armênia é convocado para guerra contra o Azerbaijão

PUBLICIDADE

O zagueiro Varazdat Haroyan, capitão da seleção da Armênia, largou o futebol ao ser chamado pelo exército da Armênia na guerra contra o Azerbaijão pela região separatista de Nagorno-Karabakh.

Ele vai ao campo de batalha com outros homens de pelo menos 40 anos. Por isso, a transferência para a equipe grega Athlitiki Enosi Larissa não foi concluída.

O clube compartilhou uma mensagem do empresário de Haroyan explicando a situação do atleta. O agente diz que seu cliente está “impossibilitado” de viajar à Europa, e mostra preocupação com os perigos do confronto armado.

O defensor tem 28 anos e já disputou mais de 50 jogos internacionais pela Armênia. Seu último clube foi Ural Ecaterimburgo, da Rússia, pelo qual marcou um gol e deu uma assistência em 20 jogos.

Nagorno-Karabakh virou palco da guerra desde o último final de semana, por isso a lei marcial foi declarada -os governos estão preparando seus respectivos exércitos para um possível combate.

