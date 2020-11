Candangos FC vence torneio no RJ

PUBLICIDADE

Um time de futebol sub-8 do Distrito Federal sagrou-se campeão no Rio de Janeiro-RJ de forma invicta. É o Candangos FC, que venceu o Vasco da Gama na final da Rio Cup, Futebol 7 de Base voltado ao futebol infantil. O campeonato acontece todos os anos na Cidade Maravilhosa, e neste ano, foi realizado em 25 de outubro.

O Candangos FC, única equipe de Brasília na competição, representou a capital federal na categoria sub-8 (meninos nascidos em 2012). A equipe foi campeã sem perder um jogo sequer. O retrospecto na competição foi de cinco vitórias em cinco jogos disputados. Além disso, os brasilienses tiveram o melhor ataque com 22 gols e a defesa menos vazada com apenas oito gols sofridos.

A final foi contra a equipe do Real News, formada por alguns garotos da categoria de base do Vasco da Gama. O placar foi de 2 x 0, com gols de Davi Moura e Enzo Gabriel para os Candangos FC.

O time brasiliense é composto pelos atletas Pedro e Matheus Oswaldo (goleiros), Juan, Enzo, Mendes (zagueiros), Enzo Gabriel, Guilherminho, Matheus Amorim, Nabil, Babo, Davi Moura (meias) e Luca (atacante).

Técnico da equipe, Francklin Henriques, 37 anos, destaca que a conquista foi importante para o desenvolvimento pessoal dos garotos de Brasília. “Vencer um torneio dessa dimensão, sendo que em vários times existiam atletas das categorias de base do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, ficará marcado para os meninos. Eles crescem como pessoas melhores por enfrentarem situações adversas, seja dentro do campo, saindo atrás no placar, ou fora dele, cumprindo horários e determinações da comissão técnica”, analisa.

Entre os ensinamentos que o treinador passou para os garotos do Candangos FC, ele conta que sempre diz aos jovens que futebol é um esporte coletivo.

“Eles vão depender um do outro, e nem sempre as tomadas de decisões serão as melhores naquele momento. Mas isso logo passará. Costumo bater na tecla de que a nossa vida é e sempre será assim, dependemos de outras pessoas seja dentro do esporte ou não”, afirma o treinador Francklin.