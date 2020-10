Candangão Feminino começa nesta quarta-feira (28)

PUBLICIDADE

O Campeonato Candango Feminino 2020 começa nesta quarta-feira (28) e contará com a participação de seis equipes tradicionais do Distrito Federal, com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e a organização da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF). Como está inserido na categoria amadora, o evento será realizado nos centros de treinamento dos clubes, com exceção do embate final, em 13 de dezembro, previsto para ocorrer no gramado do Estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão.

Participam do torneio nomes de peso no futebol da cidade, como o Cresspom, dono de sete títulos brasilienses; o Minas Brasília e o Real Brasília, que também participam simultaneamente do Campeonato Brasileiro, respectivamente, nas Séries A1 (primeira divisão nacional) e A2 (segunda divisão nacional). Para completar a lista de times participantes do Candangão deste ano estão Ceilândia, Gama e Paranoá. A primeira fase, disputada em um único turno, será dividida em cinco rodadas e todos jogam contra todos.

Os quatro melhores clubes colocados se classificam para as disputas finais, sendo as semifinais compostas, respectivamente, pelos jogos entre os 1º e 4º classificados e pelas partidas entre 2º e 3º lugares. Os vencedores protagonizarão a grande final, no Gama. “Essas mulheres são o orgulho da nossa cidade, estão levando para todo o país o nome da capital federal e força das mulheres de Brasília. Apoiamos com muita satisfação o torneio”, destaca a secretária Celina Leão.

As informações são da Agência Brasília