Campeonato de Xadrez on-line tem inscrições de 1º a 9 de dezembro

Vem aí o I Campeonato On-line de Xadrez Escolar, dos Jogos Escolares do DF, promovido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Estudantes de qualquer idade, da educação básica da rede pública e privada do Distrito Federal, podem se inscrever entre 1º e 9 de dezembro. Professores e gestores serão os responsáveis pela finalização das inscrições. O campeonato será realizado nos dias 12 e 13 de dezembro, com transmissão pelo canal da SEEDF no YouTube, o EducaDF.

O principal objetivo do torneio virtual é promover e divulgar a prática do xadrez, uma modalidade que não precisa de mudanças nas regras mesmo em tempos de distanciamento. “Nossa Secretaria de Educação não para e tem no esporte uma fundamental e imprescindível ferramenta pedagógica. Participem deste grande desafio mental em que vence aquele que encontrar a melhor estratégia”, afirma o diretor de Educação Física e Desporto Escolar (DEFIDE) da SEEDF, Marcelo Ottoline.

As informações são da Agência Brasília