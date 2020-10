Bruno Soares estreia nas duplas com vitória no Torneio de Viena

PUBLICIDADE

O brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic estrearam com vitória na chave de duplas do Torneio de Viena, nesta segunda-feira. Os principais favoritos na chave derrotaram os poloneses Karol Drzewiecki e Szymon Walkow por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3, e avançaram às quartas de final na Áustria.

Soares e Pavic formam a dupla cabeça de chave número 1 em Viena. Terceira melhor parceria da temporada, eles estão embalados na temporada. Foram campeões do US Open e vice em Roland Garros, neste mês. Assim, já estão classificados para o ATP Finals, que vai reunir os oito melhores tenistas de simples e os oito melhores duplistas do ano, em Londres, em novembro.

Em Viena, brasileiro e croata tentam manter o ritmo para chegar em alto nível na capital britânica. Nas quartas de final, eles agora esperam pelo vencedor do duelo envolvendo os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies, justamente os seus algozes na final de Roland Garros, e a parceria composta pelo australiano John Peers e pelo neozelandês Michael Venus.

Se alcançaram a semifinal, Soares e Pavic poderão cruzar com o também brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot. Eles devem estrear nesta terça-feira, contra o sul-africano Raven Klaasen e o holandês Jean-Julien Rojer.

Curiosamente, Soares fez sua segunda partida em Viena nesta semana. No domingo, ele disputou o qualifying da chave de simples e foi derrotado pelo húngaro Attila Balazs por 2 a 0. Foi a primeira partida do brasileiro numa chave de simples em cinco anos.

CHAVE PRINCIPAL

Após a finalização do quali no domingo, a disputa em simples em Viena contou com a abertura da chave de simples nesta segunda. E o francês Gael Monfils foi a surpresa do dia. O sétimo cabeça de chave foi eliminado logo na estreia ao abandonar a partida contra o espanhol Pablo Carreño Busta. Monfils perdia por 6/1 e 2/0 quando desistiu do duelo.

Nas oitavas de final, o tenista da Espanha vai enfrentar o sul-africano Kevin Anderson, que passou na estreia pelo local Dennis Novak por 6/7 (2/7), 6/4 e 7/6 (8/6).

Já o croata Borna Coric derrotou na estreia o americano Taylor Fritz por duplo 6/4. Na sequência, poderá ter pela frente o principal favorito ao título, Novak Djokovic. O sérvio enfrentará na estreia, nesta terça, o compatriota Filip Krajinovic.

