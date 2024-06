Bruno Henrique tem evolução, mas é dúvida no Flamengo contra o Cruzeiro

LUIZA SÁ

(UOL/FOLHAPRESS)

O Flamengo pode ter um reforço para o jogo contra o Cruzeiro, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique fez parte do treino com os companheiros e tem chances de retornar ao time.



O atacante ainda é dúvida. A informação do retorno foi inicialmente o ge. O UOL apurou que ele não esteve integralmente na atividade desta sexta-feira.



Bruno se recupera de um trauma no pé esquerdo. Exames descartaram uma fratura. O clube já vinha com a expectativa de tê-lo ao longo desta semana.



Os desfalques certos do Flamengo são sete. O volante Igor Jesus e o atacante Everton Cebolinha, que se recuperam de lesões no tornozelo esquerdo e no quadril respectivamente. Além dos cinco convocados para a Copa América.



O Flamengo ainda tem mais um treino antes de definir o time que entra em campo.