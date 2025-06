Bruno Henrique: Gaeco denuncia jogador do Flamengo por fraude esportiva e estelionato

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apresentou denúncia na quarta-feira, 11 de junho, contra o jogador de futebol Bruno Henrique Pinto, do Flamengo, e outras oito pessoas, por envolvimento em um esquema de fraude a evento esportivo e estelionato.

De acordo com a investigação, Bruno Henrique teria recebido um cartão amarelo de forma deliberada durante a partida entre Flamengo e Santos, realizada em 1º de novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A conduta teria o objetivo de beneficiar apostas feitas por um grupo de amigos e familiares do atleta, que operavam em plataformas online.

Além de Bruno Henrique, foram denunciados: Wander Nunes Pinto Junior, Ludymilla Araujo Lima, Poliana Ester Nunes Cardoso, Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis e Max Evangelista Amorim. Segundo o MP, todos teriam atuado em conjunto na manipulação do evento esportivo.

Como medida cautelar, o MPDFT solicitou à Justiça a fixação de uma fiança no valor de R$ 2 milhões, com o objetivo de garantir uma possível reparação por danos morais coletivos e assegurar o comparecimento do jogador aos atos processuais. O pedido leva em conta a capacidade de deslocamento internacional do denunciado.

A denúncia foi distribuída para a 7ª Vara Criminal de Brasília.

Com informações do MPDFT