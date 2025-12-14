Briga entre torcedores de Fluminense e Vasco deixa uma pessoa esfaqueada no Rio

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma briga generalizada ocorrida em Mesquita (RJ), envolvendo torcedores de Fluminense e Vasco, acabou com uma pessoa esfaqueada na tarde deste domingo (14). Os times jogam às 20h30, no Maracanã, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

O confronto ocorreu na comunidade da Chatuba. Diante da confusão, a polícia foi chamada para atuar na Rua Magno de Carvalho.

Um torcedor chegou a ser arremessado em um córrego em meio ao tumulto entre os dois grupos. As imagens se espalharam nas redes sociais.

A polícia informou que uma pessoa foi esfaqueada e encaminhada à UPA. O estado de saúde dela ainda é desconhecido.

A confusão terminou com um detido  houve uma série de fugas após a chegada das autoridades.

Fluminense e Vasco jogam neste domingo (14), no Maracanã, pela volta da semifinal da Copa do Brasil  na ida, vitória vascaína por 2 a 1. Quem avançar no placar agregado garante vaga na decisão do torneio.