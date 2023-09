Brasiliense é bicampeã em bocha nas Paraolimpíadas Escolares

Luanna Rosa Troccoli tem 13 anos e cursa o 7º ano do Ensino Fundamental

Luanna Rosa Troccoli, de 13 anos, acaba de se tornar bicampeã na categoria BC4A de bocha, nas Paraolimpíadas Escolares de 2023. A brasiliense medalha de ouro é aluna do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista da Asa Sul e treina há mais de 3 anos. A jovem começou a partida perdendo a primeira parcial, mas virou e venceu as outras três, finalizando o jogo em 8×3.

Com esse resultado, a atleta está classificada para o campeonato nacional, que acontecerá em São Paulo entre os dias 27 e 2 de novembro,no qual representará o Distrito Federal.

“É uma emoção muito grande vencer pelo segundo ano consecutivo. Estou muito feliz com o meu resultado e saber que no fim do ano vou representar o Distrito Federal no Nacional. Pretendo seguir treinando para repetir o ouro no aqui que vem”, comemora Luanna.

As Paraolimpíadas Escolares

A competição conta com mais de 500 inscritos de 11 estados, mais o Distrito Federal, para disputar provas em natação, atletismo e bocha. A competição acontece em Brasília e está sendo sediada pelo Colégio Marista da Asa Sul.