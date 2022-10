Brasília sedia os Jogos Mundiais do Meio Ambiente 2022

Evento será realizado entre 5 e 13 de novembro e contará com quatro modalidades esportivas

Brasília (DF) – Brasília, no Distrito Federal, recebe os Jogos Mundiais do Meio Ambiente 2022, entre 5 e 13 novembro. O evento contará com quatro modalidades esportivas: Corrida Cross Country, Mountain Bike Cross Country (MTB), Futevôlei e Natação em Águas Abertas (Travessia). As inscrições para todas as modalidades são limitadas e já estão abertas no site www.jmma22.com.br, com valor de R$ 70,00 por atleta.

Serão dois finais de semana de muito esporte e adrenalina, além da possibilidade do ócio contemplativo da natureza do Cerrado e do Lago Paranoá. O evento também tem como propósito a reunião de atletas, familiares, corredores, ciclistas e público em geral, num momento de socialização e lazer, onde por ocasião da competição, todos poderão participar da premiação, que ocorrerá ao final de cada prova.

No primeiro fim de semana do evento, nos dias 5 e 6 de novembro, acontecerão as competições de Futevôlei, na Arena Guaraense, no Guará, cidade satélite do Distrito Federal. Serão 75 inscrições e os participantes estarão divididos em três categorias (A, B e C), em duplas femininas, masculinas e mistas.

No sábado (12/11) será a vez da Natação em Águas Abertas, também limitada a 75 atletas, amantes das águas, que poderão desfrutar do Lago Paranoá e das suas belezas, num ponto de turismo e contemplação de Brasília: a Ermida Dom Bosco. Serão disponibilizadas as distâncias de 5km, 3km e 1km, prova A, B e C respectivamente, com o percurso definido por boias e, para a segurança dos nadadores, haverá o acompanhamento de toda a prova por caiaques e lanchas.

No domingo (13/11) será dada a largada, às 7h30, da Corrida Cross Country, com percurso de 10 km e 5 km, e às 9h, a largada do Mountain Bike Cross Country, com percursos de 50 km e 25 km, no FLONA (Floresta Nacional de Brasília), Taguatinga Norte, com acesso pela BR 070. O lugar é favorável a esportes ao ar livre, proporcionando um contato com a natureza e de fácil acesso ao público. Serão 500 inscrições, 150 para o MTB e 350 para a Corrida Cross Country.

O projeto dos Jogos Mundiais do Meio Ambiente é inédito na capital federal. “O grande objetivo desse evento é a integração do homem com o meio ambiente através do esporte. Vislumbra-se também apontar a importância da preservação e do cuidado com o planeta em que habitamos, bem como a possibilidade de usufruir da natureza sem causar danos, de forma plena e eficaz ao esporte e lazer. As modalidades esportivas que fazem parte dos Jogos Mundiais do Meio Ambiente instigam o homem por meio de barreiras naturais e do contato direto com alguns elementos imprevisíveis da natureza como a terra, o ar e a água”, afirmou Freddy Carvalho, diretor-executivo do evento.

“Esporte e meio ambiente jogam juntos. Brasília já provou ser uma academia a céu aberto, com muitos espaços ao ar livre para a prática de diversas atividades físicas. Modalidades esportivas praticadas fora de ambientes fechados aproximam as pessoas da natureza, aumentando a preocupação com a preservação. Fomentar iniciativas que além de incentivar hábitos saudáveis, também conscientizam sobre a necessidade de conservação é somar forças para projetar um futuro melhor em todos os aspectos”, declarou Giselle Ferreira, secretária de Esporte e Lazer do DF.

Os Jogos Mundiais do Meio Ambiente 2022 são uma realização da W6 Organização Social, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal.