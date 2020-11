Brasília Capital Fitness 2020 será online

PUBLICIDADE

O Brasília Capital Fitness deste ano, por conta da pandemia da covid-19, ocorrerá de forma online. O evento está marcado para os dias 16 de novembro a 11 de dezembro.

“No ano mais difícil da história do mercado de Fitness, não poderíamos deixar de cumprir nossa missão e propósito de ajudar todo o mercado a se recuperar”, afirma o CEO do Capital Fitness, Fábio Padilha.

Neste ano o evento também abordará cursos motivacionais; de social mídia e treinamento de vendedores, pois são temas importantes na superação da crise causada pela pandemia. Além dos tradicionais cursos de emagrecimento, fitness e saúde.

Adaptando-se ao modo online, o BCF 2020 terá 13 cursos online com alcance nacional com o foco na superação das dificuldades. Os cursos serão relacionados às áreas de educação física, nutrição, bem-estar, saúde, vendas, empreendedorismo e gestão, com especialistas de todas as partes do Brasil. Todos serão ao vivo e ficarão 30 dias disponíveis para os inscritos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Sebrae e o BRB apoiarão o evento. “O segmento fitness foi um dos que mais sofreu esse ano com o fechamento, por 5 meses, e grandes dificuldades de faturamento. Nós precisamos fazer essa retomada e preparar os nossos empreendedores para esse novo momento”, ressalta o diretor superintendente do Sebrae no DF, Valdir Oliveira.

Serviço:

· Brasília Capital Fitness

· Dias: 16 de novembro a 10 de dezembro de 2020.

· Inscrições: www.bcfonline.com.br

· E-mail: [email protected]

· Telefone: (61) 3349-0101

· Whatsapp: (61) 9 9966-6627 / 61- 99975.8227