Brasileiros que tiveram bandeira de Pernambuco pisoteada no Catar exigem desculpas

Depois do jogo, três amigos pernambucanos foram abordados e constrangidos por homens que se identificaram como policiais

O que era para ser uma celebração se tornou um pesadelo para um grupo de brasileiros que estava no estádio Lusail na terça-feira (22), onde aconteceu a épica vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, por 2 a 1, na Copa do Mundo do Catar.

Depois do jogo, três amigos pernambucanos foram abordados e constrangidos por homens que se identificaram como policiais.

O motivo: estariam exibindo uma bandeira do movimento LGBTQIA+ quando, na verdade, era a do estado de Pernambuco, caracterizada por um arco-íris.

O jornalista Kelvin Maciel, de 28 anos, correspondente da emissora Band de Recife, era quem levava em sua mochila a bandeira de seu estado e conta como o clima de festa que ele e os amigos estavam vivendo deu lugar à indignação.

“Eu combinei com nossa amiga, Eduarda, que trabalha no evento como voluntária da Fifa, que quando nos encontrássemos, nós tiraríamos todos juntos uma foto com a bandeira de nosso estado. Depois, ela foi tirar a foto sozinha, ao lado do estádio”, contou à AFP.

Foi aí que os problemas começaram. “Quando olhamos de volta, um rapaz catari com a tradicional vestimenta branca e com a credencial escondida dentro do bolso ficou gritando e brigando, tomou a bandeira das mãos dela, a atirou no chão e começou a pisoteá-la”, relatou Maciel.

Ele acrescentou que o grupo começou a buscar na internet imagens de Pernambuco e da bandeira do estado para mostrar ao homem, mas ele continuou irredutível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seu amigo, o jornalista Victor Pereira, que trabalha para a Folha de Pernambuco, pegou seu celular e começou a filmar.

Foi então que a tensão aumentou, com a chegada de outros seguranças, que fizeram um círculo em volta dos brasileiros.

Vídeo apagado à força

O homem, exaltado, deixou a bandeira de lado e foi na direção de Pereira. “Falando em inglês, ameaçou jogar o celular no chão e mandou deletar o vídeo. Eu mostrei minha credencial, disse que estava autorizado a gravar”.

Veja os vídeos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorte que algumas pessoas estavam ao redor e gravaram. pic.twitter.com/tpW4Jo4Xbe — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022

Nesse momento, outro segurança interferiu e ordenou que o vídeo fosse apagado. “Tentei pegar [o aparelho] da mão desse homem. Ele subiu o tom e disse para eu não encostar nele. Depois, conseguiu apagar o vídeo até da lixeira, desbloqueando o celular via reconhecimento facial”.

Victor Pereira disse que ele e seus amigos procuraram responsáveis da organização e da Fifa para relatar o fato e receberam um pedido de desculpas.

Mas ele achou insuficiente, levando em conta o tamanho do constrangimento que sofreram. “Eles precisam se desculpar publicamente e identificar essas pessoas para que sejam punidas de alguma forma. Até com o povo de Pernambuco. Eu sou jornalista. Fomos chamados para cá para cobrir livremente, mas nós tivemos nossos direitos cerceados”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ainda que fosse uma bandeira LGBT, eles não tinham o direito de fazer o que fizeram, até porque garantiram que todos seriam bem-vindos aqui no Catar”, acrescentou Pereira, mostrando a bandeira pernambucana, ainda com marcas de sola de sapato.

O comitê organizador não respondeu a um pedido da AFP para comentar o caso. Questionados sobre os direitos LGBTQIA+, os dirigentes do comitê organizador disseram reiteradamente que “todos são bem-vindos” na Copa do Mundo. Antes do torneio, a Fifa havia dito que bandeiras e símbolos do “arco-íris” seriam permitidos dentro e ao redor dos estádios.

© Agence France-Presse

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE