Brasileiros entram em campo pela Copa Libertadores e Sul-Americana

Os clubes brasileiros voltam a jogar nesta terça-feira (9) pela 2ª rodada da Copa Conmebol Libertadores e também pela Copa Sul-Americana. Grêmio e Fluminense entrarão em campo pela Libertadores e Athletico-PR e Corinthians disputam a Sul-Americana.

Na Libertadores, Grêmio e Fluminense estrearam fora de casa com tropeços. O Grêmio foi derrotado pelo The Strongest na altitude e o Tricolor Carioca empatou em 1 a 1 contra o Alianza Lima. Agora, o Grêmio recebe o Huachipato, às 19h, na Arena do Grêmio e o Fluminense estreia no Maracanã contra o Colo-Colo, às 21h.

O Athletico-PR fez uma ótima estreia na Sul-Americana e como visitante bateu o Sportivo Ameliano pelo placar de 4 a 1. Hoje, o Furacão vai a campo na sua Arena contra o Deportivo Zuliano, às 21h30. O Corinthians fez duelo contra o Racing, no Uruguai e empatou em 1 a 1 e hoje recebe o Nacional-PAR, na Arena Corinthians, às 19h30.

Confira os jogos e transmissões das partidas desta terça-feira:

Copa Libertadores

Grêmio x Alianza Lima- 19h (Paramount+)

Fluminense x Colo-Colo- 21h (Paramount+)

Copa Sul-Americana