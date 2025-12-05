“Brasil também enfrentará um dos favoritos”, avisa técnico do Marrocos

“Vamos enfrentar um dos favoritos logo na estreia, e eles também enfrentarão um dos favoritos logo de cara” na Copa do Mundo de 2026, alertou o técnico do Marrocos, Walid Regragui, sobre o Brasil, adversário da seleção africana semifinalista em 2022, no Grupo C.

“Aconteça o que acontecer, o Brasil continua sendo o Brasil. Eles são sempre um potencial vencedor. Ter um dos potenciais vencedores no nosso grupo, e principalmente enfrentá-los na primeira partida, nunca é fácil. Trouxeram um dos melhores técnicos do mundo [Carlo Ancelotti], com muita experiência. Ele lhes dará tranquilidade. Vamos tentar corresponder às expectativas e orgulhar nossa torcida”, comentou Regragui.

“Eu sempre digo que jogar a primeira partida contra uma grande seleção nos coloca na competição, e aconteça o que acontecer, isso nos ajudará a crescer e a ver o que pode acontecer depois”, acrescentou.

Além do Brasil, que será o favorito neste grupo, Marrocos enfrentará a Escócia e o Haiti, dois adversários teoricamente acessíveis.

Sobre os haitianos, “já é uma honra vê-los na Copa do Mundo. Gostaria de parabenizá-los. É uma conquista participar deste torneio. Nós os respeitaremos, assim como esperamos ser respeitados”, disse ele.

“Quanto a nós, temos uma competição em casa [a Copa Africana de Nações] que é muito importante. É sempre um erro pensar que já estamos classificados”, concluiu Regragui, com prudência.

