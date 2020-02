Brasil já tem 170 vagas confirmadas para Tóquio

PUBLICIDADE 

Após vencer a Argentina no quadrangular final do Torneio Pré-olímpico, a seleção brasileira masculina se classificou para as Olimpíadas.

Com a classificação da seleção sub-23 para as olimpíadas, o Brasil já garantiu 170 vagas para as os jogos de Tóquio, que acontece dos dias 24 de julho a nove de agosto de 2020. A seleção feminina de futebol foi a primeira equipe brasileira a se classificar, ainda em 2018.

O tenista João Menezes chegou ao final do torneio masculino e está classificado, para isso, no entanto, o atleta precisará estar ranqueado entre os 300 melhores do mundo do ranking da ATP de maio deste ano.

Modalidade Vagas Atletismo 23 4 x 100 m masculino 4 4 x 400 m misto 4 110 m com barreira masculino 2 200 m rasos masculino 1 200 m rasos feminino 1 400 m com barreira masculino 2 Salto com vara masculino 2 Salto triplo masculino 2 Arremesso de peso masculino 1 Lançamento de disco feminino 1 Marcha atlética 20 km masculino 1 Marcha atlética 20 km feminino 1 Maratona masculino 1 Canoagem Slalom 2 Ana Sátila – C1 e K1 1 K1 masculino 1 Canoagem Velocidade 2 C2 1.000 m 2 Futebol 36 Seleção feminina 18 Seleção masculina 18 Ginástica Artística 5 Flavia Saraiva – individual geral 1 Equipe masculina 4 Handebol 14 Seleção feminina 14 Hipismo 7 Adestramento – individual 1 CCE – equipe 3 Saltos – equipe 3 Maratona Aquática 1 Ana Marcela Cunha – 10km fem 1 Natação 12 4 x 100 m livre masculino 4 4 x 200 m livre masculino 4 4 x 100 m medley masculino 4 Pentatlo Moderno 1 Iêda Guimarães – feminino 1 Rúgbi Seven 12 Seleção feminina 12 Surfe 4 Tatiana Weston-Webb 1 Silvana Lima 1 Gabriel Medina 1 Italo Ferreira 1 Tênis 1 João Menezes * 1 Tênis de mesa 6 Hugo Calderano 1 Equipe feminina 3 Equipe masculina 2 Tiro com arco 1 Masculino 1 Vela 11 470 feminino – Fernada Oliveira/Ana Barbachan 2 49erFX feminino 2 Nacra 17 misto 2 Laser masculino 1 Finn masculino 1 RS:X feminino 1 49er masculino 2 Vôlei 24 Seleção feminina 12 Seleção masculina’ 12 Vôlei de praia 8 Ágatha/Duda 2 Ana Patrícia/Rebeca 2 Alison/Álvaro Filho 2 Bruno Schmidt/Evandro 2 Total de classificados 170