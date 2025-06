Brasil de Ancelotti recebe Paraguai com chances de garantir vaga na Copa de 2026

No primeiro jogo em casa da ‘era Ancelotti’ na Seleção, o Brasil recebe o Paraguai nesta terça-feira (10) com o objetivo de mostrar evolução e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Depois de empatar em 0 a 0 com o Equador na estreia do treinador italiano, na última quinta-feira, em Guayaquil, o time brasileiro vai à Neo Química Arena, em São Paulo, para o duelo pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

“O Paraguai está jogando muito bem, é uma equipe muito sólida. A ideia que temos é de jogar uma partida que a torcida vai ficar contente e ter ganho de apoiar a equipe”, comentou Ancelotti em entrevista coletiva nesta segunda-feira (9).

O goleiro Alisson ressaltou a “concentração” e o “sistema defensivo sólido” do time brasileiro no jogo contra o Equador.

“Acredito que isso é uma base para toda boa equipe”, comentou o camisa 1 em entrevista no último sábado.

A Seleção sofreu gols nos quatro jogos anteriores das Eliminatórias, o último deles na derrota por 4 a 1 para a Argentina, que marcou a demissão do técnico Dorival Júnior.

O Brasil é o quarto colocado na competição, com 22 pontos. Equador (2º) e Paraguai (3º) estão à frente, com 24 cada um. Os argentinos, já classificados para o Mundial, lideraram com 34 pontos.

Feliz aniversário?

O jogo, marcado para as 21h45 (horário de Brasília), será no dia do aniversário de 66 anos de Ancelotti.

O melhor presente seria garantir a classificação para a Copa do Mundo. Se o Brasil vencer e a Venezuela pela derrota pelo Uruguai em Montevidéu (20h00), o objetivo será alcançado.

Embora tenha sido planejado com o desempenho defensivo da Seleção em sua estreia, o treinador italiano informou que o ataque precisa ser mais eficaz.

Uma das alternativas para isso é o retorno de Raphinha, que cumpriu suspensão contra o Equador e vem de grande temporada no Barcelona, ​​na qual marcou 18 gols e deu nove assistências no Campeonato Espanhol, conquistado pelo time catalão.

“Raphinha mostrou na última temporada ser um dos melhores jogadores do momento no futebol. Vai nos ajudar muito”, disse ‘Carletto’.

O atacante do Barça formaria o ataque com Vinícius Júnior e Matheus Cunha, que entraria no lugar de Richarlison como centroavante.

“Sabemos que futebol é processo. Não adianta atropelar as coisas e achar que de uma hora para outra se resolverão todos os problemas”, apontou Alisson.

“A gente sabe que tem que melhorar. E não adianta eu vir aqui e falar que nós estamos num grande momento, porque nós não estamos”, expressou, por sua vez, o volante Casemiro.

“Acho que a atitude da equipe no último jogo já foi muito boa. Mas agora temos que priorizar mais a parte ofensiva”, acrescentou o jogador do Manchester United.

“Nada a perder”

O Paraguai, que derrotou o Uruguai por 2 a 0 na última rodada das Eliminatórias, será um adversário difícil.

O time está invicto há nove jogos com o argentino Gustavo Alfaro como treinador: cinco vitórias e quatro empates.

Os paraguaios venceram o Brasil em setembro do ano passado por 1 a 0, em Assunção, com gol do atacante Diego Gómez, que nesta temporada se transferiu para o Brighton da Inglaterra.

“Vim ao Paraguai confirmou de que ideias nos avaliar para a Copa do Mundo. Estamos muito perto de conseguir”, disse Alfaro em entrevista coletiva antes da viagem da delegação paraguaia a São Paulo.

Assim como o Brasil, a seleção paraguaia, que terá o desfalque do volante Matías Galarza (ex-Vasco) por suspensão, também pode carimbar seu passaporte para o Mundial do ano que vem em caso de vitória.

No entanto, Alfaro faz tudo com calma: “Se perdermos, o que acontece? Nada. Vamos tentar de novo contra o Equador”, em setembro, na penúltima rodada das Eliminatórias.

“Esse é o tipo de jogo em que temos tudo a ganhar e nada a perder”, concluiu o treinador argentino.

Escalações prováveis:

Brasil: Alisson – Vanderson, Marquinhos, Alex, Alex Sandro – Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson – Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Paraguai: Roberto Fernández – Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso – Diego Gómez, Adrián Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón – Julio César Enciso, Arnaldo Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

