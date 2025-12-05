Brasil conhece nesta sexta seus adversários na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Com shows de Andrea Bocelli e Village People, acontece nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, a partir das 14h (horário de Brasília), o sorteio que definirá os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026.



As 42 seleções já classificadas ao Mundial e as seis vagas ainda restantes -a serem definidas por meio das repescagens europeia e intercontinental, em março- foram previamente distribuídas em quatro potes.

A disposição dos potes, com 12 seleções cada, leva em conta a classificação das seleções no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol), com exceção dos três países-sede -Estados Unidos, Canadá e México–, que ficaram no primeiro, reservado aos cabeças de chave.



No pote 1, além dos países que vão sediar o Mundial, estão também Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.



No pote 2, estão Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.



Fazem parte do pote 3 as seleções da Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita e África do Sul.



No pote 4, estão Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçau, Haiti e Nova Zelândia. Também estão no último pote do sorteio as seis vagas ainda a serem definidas por meio das repescagens.



O sorteio começará pelo pote 1. Depois que todos os times desse conjunto forem alocados em um dos 12 grupos de A a L, o sorteio passará ao pote 2, e assim por diante. Os países-sede serão novamente as exceções. O México já está garantido como integrante do grupo A, o Canadá, do grupo B, e os Estados Unidos, do grupo D.



Pelas regras definidas pela Fifa, nenhum grupo terá mais de uma seleção de uma mesma confederação regional, com exceção da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol), que terá 16 representantes e pode colocar até duas equipes em um grupo.



Além disso, “para garantir equilíbrio competitivo”, líder e vice-líder do ranking -Espanha e Argentina– ficarão em lados opostos no chaveamento. O mesmo princípio será aplicado às seleções que ocupam a terceira e quarta colocação no ranking –França e Inglaterra, respectivamente.



Dessa forma, caso vençam seus grupos, as duas seleções mais bem ranqueadas não se enfrentam antes da final. Mesmo que essas equipes não vençam seus grupos, elas não poderão se encontrar antes das semifinais.



Os dois primeiros de cada chave avançam, mais os oito melhores terceiros colocados, com as 32 seleções passando a se enfrentar em partidas de mata-mata. Serão, ao todo, 104 partidas.



As sedes em que ficarão concentradas as seleções, os estádios e os horários de cada jogo serão divulgados apenas no sábado (6).



Repescagens em março definem últimas seis vagas



Além das 12 seleções europeias já garantidas na Copa, outras 16 ainda disputam a repescagem regional, entre 26 e 31 de março. As equipes se enfrentam em torneio mata-mata, com duas rodadas, por quatro vagas remanescentes na Copa.



Tetracampeã mundial, a Itália vai enfrentar a Irlanda do Norte na primeira rodada. Se avançar, terá pela frente o vencedor de País de Gales e Bósnia e Herzegovina.



A Ucrânia enfrentará a Suécia, com o vencedor pegando quem passar de Polônia e Albânia. A Irlanda encara a República Tcheca, pelo direito de enfrentar Dinamarca ou Macedônia do Norte. Já a Turquia joga contra a Romênia. Quem passar encara Eslováquia ou Kosovo.



Pela repescagem intercontinental, seis seleções serão divididas em duas chaves principais, cada uma dando direito a uma vaga na Copa. Os jogos também serão entre 26 e 31 de março, nas cidades mexicanas de Guadalajara e Monterrey.



Em uma das chaves, o Iraque aguardará o vencedor do confronto entre Bolívia e Suriname. Na outra chave, Nova Caledônia e Jamaica duelam pelo direito de enfrentar a República Democrática do Congo.

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com a final em 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford.