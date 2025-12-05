Brasil avança para quartas no Mundial de handebol feminino

O Brasil derrotou Angola pelo placar de 32 a 26, nesta sexta-feira (5) em Dortmund (Alemanha), e garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Mundial de handebol feminino.

Com o triunfo desta sexta, a seleção brasileira chegou à quinta vitória na competição, mantendo 100% de aproveitamento. Na estreia do Mundial, a seleção de Cristiano Silva derrotou Cuba por 41 a 20. Depois o compromisso foi com a República Tcheca, com a seleção brasileira triunfando pelo placar de 28 a 22. Em seu último compromisso pela primeira fase, o Brasil bateu a Suécia por 31 a 27. Já a estreia na segunda fase foi um triunfo de 32 a 25 sobre a Coreia do Sul.

Ainda pela segunda fase, o Brasil volta a entrar em ação no próximo domingo (7), quando medirá forças com a Noruega a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Com Informações da Agência Brasil